iA Groupe financier ajoute plus de 1,5 milliard de dollars en actifs client

QUÉBEC--(BUSINESS WIRE)--iA Groupe financier est heureux d’annoncer qu’une équipe distinguée de conseillers provenant d’une importante société de courtage de Saskatoon appartenant à une banque a choisi de se joindre à iA Gestion privée de patrimoine. Avec plus de 1,5 milliard de dollars d’actifs clients sous gestion, cet ajout stratégique renforcera considérablement la présence de iA dans l’Ouest canadien.

Anciennement connu sous le nom de Miazga Koruluk, une équipe de conseillers en placement de premier plan, le groupe exercera désormais ses activités sous le nom de First Growth Multi Family Office chez iA Gestion privée de patrimoine. L’équipe apporte une expertise considérable et s’est forgé une solide réputation en gagnant la confiance de ses clients dans tout l’Ouest canadien.

« Nous sommes ravis d’accueillir cette équipe exceptionnelle chez iA Gestion privée de patrimoine. Notre engagement envers une culture axée sur l’indépendance et l’esprit entrepreneurial des conseillers été déterminant dans la décision de Stephen, de Robin, de Sean et de Caitlin de se joindre à notre entreprise. Leur arrivée souligne la force de notre plateforme de gestion de patrimoine, ainsi que l’efficacité de notre technologie et de nos ressources pour attirer des conseillers », a déclaré Adam Elliott, président et chef de la direction de iA Gestion privée de patrimoine.

« Cette nouvelle acquisition est conforme aux objectifs fixés lors de l’annonce de la transaction RF Capital, c’est-à-dire d’accueillir davantage de nouveaux conseillers, d’accélérer notre stratégie de croissance et de renforcer la proposition de valeur tant pour les clients que pour les conseillers », a déclaré Stéphan Bourbonnais, vice-président exécutif, Gestion de patrimoine chez iA Groupe financier.

En tant que membre de iA Gestion privée de patrimoine, la nouvelle équipe bénéficiera de ressources améliorées, d’une technologie de pointe et d’une culture d’entrepreneuriat conçue pour aider les conseillers à développer leur pratique et à améliorer leur service à la clientèle. Cette décision démontre une fois de plus l’engagement de iA Gestion de patrimoine à fournir un soutien solide et des solutions novatrices aux conseillers et à leurs clients partout au Canada.

Énoncés Prospectifs

Ce document peut contenir des énoncés concernant les stratégies utilisées par iA Groupe financier, ou de nature prévisionnelle qui dépendent d’événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s’attendre à », « revoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif », « but », « indications » et « prévisions » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Dans le présent document, les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, les attentes concernant l’ajout de First Growth Multi Family Office à iA Gestion privée de patrimoine ainsi que les avantages prévus qui en découleront. Ces énoncés ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l’égard d’événements futurs et ils pourraient changer. Les actifs des clients gérés par le conseiller peuvent changer, car les clients peuvent choisir de ne pas transférer leurs actifs à iA Gestion privée de patrimoine ou de les transférer par la suite à d’autres fournisseurs de services financiers, et en raison des conditions du marché et d’autres facteurs.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s’y fier indûment. De plus, les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement.

Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l’année 2025 et dans les autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l’adresse sedarplus.ca.

Les énoncés prospectifs et les perspectives financières contenus dans le présent document reflètent les attentes de iA Groupe financier en date de sa publication. iA Groupe financier ne s’engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d’événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou afin de tenir compte de la survenance d’événements imprévus, sauf lorsque la loi l’exige.

