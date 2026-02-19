Andersen Consulting与Grinity合作拓展建筑资产咨询业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting已与Grinity达成合作协议。Grinity是一家建筑资产咨询公司，为建筑和房地产市场提供技术、环境和可持续发展相关服务。

Grinity在捷克共和国和斯洛伐克开展业务，拥有超过130名专业人员，为商业开发、工业、科技、汽车和可持续发展领域的私营和公共部门客户提供服务。该公司在项目和成本管理、技术咨询、交易服务、ESG咨询和建筑能源优化方面拥有多学科专业能力。

Grinity首席执行官Pavel Čermák表示：“可持续发展已成为一项战略要务，但客户同时也需要在范围、成本、进度、风险和质量方面获得一体化交付服务。通过将我们的项目和成本管理、技术咨询和能源优化专业能力与Andersen的全球平台相结合，我们能够提供全面且具有前瞻性的解决方案，为客户及其利益相关方创造长期价值。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Grinity在建筑环境的项目交付和专业咨询方面拥有卓越的业绩记录。他们的多学科服务模式——从尽职调查、项目和计划管理到ESG和欧盟分类法咨询——与Andersen的全球能力形成互补，并增强了我们帮助客户应对复杂监管、运营和可持续发展挑战、同时保持竞争优势的能力。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。