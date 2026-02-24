Canoga Perkins en Druid leveren FRER-compatibele robuustheid voor missiekritieke Private 5G-netwerken

CHATSWORTH, Calif. & BRAY, Ierland--(BUSINESS WIRE)--Canoga Perkins en Druid Software bewezen hun partnerschap met een demonstratie van FRER (Frame Replication & Elimination for Reliability) gegeven door Canoga Perkins tijdens de Winter 2025 Druid Demo Days. Dit markeert een nieuw tijdperk van netwerken voor missiekritieke toepassingen in sectoren zoals de mijnbouw, industriële automatisering en smart productie. FRER is het summum op gebied van mechanismen voor gegevensbescherming en staat in voor ongeëvenaarde, verliesloze levering van missiekritieke gegevens. Canoga Perkins en Druid creëerden een Private 5G-netwerk waar SyncMetra het verkeer tussen de Raemis core van Druid en het Radio Area Network beschermde om hitless failover en continu videoverkeer te leveren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.