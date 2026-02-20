Balmain Beauty präsentiert Destin de Balmain: Ein neuer Luxusduft

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Mit Destin de Balmain präsentiert Balmain Beauty seinen ersten Prestige-Duft. Der neue feminine Duft ist ein intensives, blumig-fruchtiges Eau de Parfum, das die unaufhaltsame Energie der Balmain-Frau einfängt: unabhängig, jugendlich und selbstbewusst.

DIE STORY: FOLGE DEINEM WEG

Destin de Balmain ist der Weg, den du wählst – eine Reise voller Zuversicht und unendlicher Möglichkeiten. Der nachfüllbare Duft vereint Menschen, die sich frei von Regeln oder Erwartungen entfalten. Inspiriert vom Savoir-faire und dem modernen Zeitgeist des Pariser Modehauses zelebriert dieser kühne Duft die Entscheidung für den eigenen Weg.

„Destin de Balmain versprüht Optimismus und Lebensfreude durch einen Hauch reifer Erdbeeren“, erläutert Parfümeur Quentin Bisch. „Die saftige Vitalität der Frucht verleiht der Komposition eine helle, ausgeprägte Süße. Nuancen von Pfingstrosen unterstreichen das Gefühl von rosiger Fülle, während cremige Sandelholznoten dem Duft Kraft und Luminosität verleihen. Er besitzt eine unwiderstehliche, elektrische Energie.“

DER DUFT: EIN GEWAGTER BLUMIG-FRUCHTIGER CHARAKTER

Destin de Balmain fängt die Faszination des Neubeginns mit strahlenden und reifen Erdbeeren, Nuancen von rosigen Pfingstrosen und cremigem Sandelholz ein.

Der belebende Spritzer neonfarbener, natürlich angebauter Erdbeeren bildet einen spielerischen Kontrast zu den würzigen Pfeffernoten von Baies roses. Anklänge von Pfingstrosen offenbaren überraschende cremige Facetten von Litschi.

Die blumige Facette des Duftes wird verstärkt durch einen Lilienakkord. Die zarte grüne Nuance und die intensive Würze von Akigalawood™ verbinden sich mit einem Sandelholz-Akkord und sanftem Patchouli zu einem strahlenden holzigen Effekt. Der brillante, moschusartige Duft von Ambrexolide™ verleiht der Komposition eine unvergessliche, sinnliche Wärme.

DER FLAKON: INSPIRIERT VOM BERÜHMTEN LABYRINTH VON BALMAIN

Präsentiert wird der Duft in einem edlen, nachfüllbaren Glaswürfel mit charakteristischen goldenen Streifen. Das PB-Monogramm erstreckt sich über alle Flächen und verwandelt das legendäre Labyrinth-Motiv des Hauses in dreidimensionale Pfade. Klar, golden und voller Glanz verkörpert er den unverkennbaren Geist des Duftes.

Destin de Balmain ist weltweit in Balmain-Boutiquen, online und bei ausgewählten Mode- und Beauty-Adressen erhältlich. Der Duft ist als 10-ml-Travel-Spray sowie in Flakons zu 30 ml, 50 ml, 100 ml und 150 ml erhältlich.

Über Balmain Beauty

Balmain Beauty führt das traditionsreiche Erbe des 1945 von Pierre Balmain gegründeten Pariser Modehauses in ein neues Zeitalter luxuriöser Schönheitspflege. Balmain verkörpert zeitgenössische Eleganz, Kultur und Sinnlichkeit und inspiriert zu Düften, die mutige Selbstentfaltung zelebrieren. Im Jahr 2024 stellte Balmain Beauty seine erste Luxus-Duftkollektion für alle Geschlechter vor: Les Éternels. Im Jahr 2026 folgte mit Destin de Balmain der erste Prestige-Duft. Balmain Beauty wurde 2022 im Rahmen einer Lizenzvereinbarung zwischen Balmain und The Estée Lauder Companies gegründet und ist stolz auf seine Zertifizierung mit dem Butterfly Mark für seinen Einsatz für Nachhaltigkeit.

Über Balmain

BALMAIN ist ein Pariser Luxusmodehaus, das 1945 von Pierre Balmain gegründet wurde – dem Visionär hinter dem ikonischen „New French Style“. Unter der kreativen Leitung des in Frankreich geborenen Designers Antonin Tron verkörpert die Maison zeitgenössische Eleganz und würdigt zugleich eine Tradition von mehr als 80 Jahren. Neben Ready-to-Wear- und Accessoire-Kollektionen für Damen und Herren begeistert die Maison ein weltweites Publikum mit Balmain Beauty – einer Prestige-Beauty-Linie, die an The Estée Lauder Companies lizenziert ist und von den legendären Düften der Marke aus den 1940er- und 1950er-Jahren inspiriert wurde.

