Visa rinnova la partnership con i team Red Bull Formula Uno

  • Il rinnovo a lungo termine approfondisce la presenza di Visa nei Red Bull F1 Team, potenziando il branding, l'accesso per i tifosi e le esperienze clienti
  • La rinnovata collaborazione amplierà il supporto di Oracle Red Bull Racing e Visa Cash App Racing Bulls
SAN FRANCISCO, FAENZA, Italia e MILTON KEYNES, Inghilterra--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE: V) oggi ha annunciato un rinnovo pluriennale e l'espansione della sua collaborazione globale con Oracle Red Bull Racing di Red Bull F1 Team e Visa Cash App Racing Bulls.

Sviluppando la partnership innovativa lanciata nel 2024, il rinnovo dell'accordo rafforza l'impegno di Visa verso uno degli sport in più rapida crescita al mondo, introducendo importanti nuovi diritti di branding, migliorando le risorse ricettive e le opportunità di esperienze immersive in entrambi i team.

Conor Febos, cfebos@visa.com

Visa Inc

