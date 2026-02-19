Intuit TurboTax ofrece la experiencia definitiva de impuestos "hecha por ti" impulsada por IA e inteligencia humana con viajes de Uber

MOUNTAIN VIEW, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Intuit Inc.. (Nasdaq: INTU), la plataforma global de tecnología financiera creadora de Intuit TurboTax, Credit Karma, QuickBooks, Mailchimp, y Intuit Enterprise Suite, anunció hoy una campaña estratégica con Uber Advertising para cerrar la brecha entre los contribuyentes y la asesoría financiera de confianza. Como parte de la expansión de su red de servicios de Inteligencia Humana (HI), que incluye casi 600 Oficinas de Expertos y 20 tiendas inmersivas, TurboTax proporcionará a los clientes un viaje de Uber gratis*, de hasta $25, para reunirse con su experto local de TurboTax.

Esta iniciativa subraya la estrategia de Intuit para reimaginar fundamentalmente la experiencia fiscal mediante la creación de un "sistema de inteligencia" donde la IA Agéntica automatiza las tareas tediosas de captura de datos en el 90% de los formularios de impuestos estándar, permitiendo que los expertos humanos se concentren en maximizar los resultados financieros y en la toma de decisiones complejas. Esta estrategia cobra vida en las nuevas tiendas TurboTax, diseñadas como el "antídoto contra el estrés fiscal", utilizando una estética relajante y un flujo de trabajo fluido entre lo digital y lo presencial, donde los expertos locales pueden retomar exactamente donde la IA lo dejó. Al asociarse en una campaña con Uber Advertising para proporcionar viajes de acceso a estas ubicaciones, TurboTax elimina ahora la última barrera—el transporte—garantizando que acceder a esta confianza “hecha por ti” sea tan sencillo como presentar la declaración.

Precios transparentes que impulsan el crecimiento

Además, para fomentar la adopción de este modelo híbrido "hecho por ti", los contribuyentes nuevos o recurrentes que no utilizaron TurboTax Expert Full Service el año pasado —incluso si usaron TurboTax DIY o Expert Assistance— pueden beneficiarse de una tarifa fija de solo $150 por el servicio completo de expertos (Federal y Estatal) al presentar su declaración antes del 18 de Marzo.

"La confianza es un valor local, y estamos eliminando cada capa de fricción que se interpone entre el cliente y su máximo reembolso", afirmó Mark Notarainni, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General del Grupo de Consumidores de Intuit. "Eso comienza con nuestra IA automatizando el papeleo y continúa con nuestros expertos fiscales locales manejando la personalización y la complejidad. Ahora, estamos eliminando la barrera del transporte al cubrir el costo del viaje a las citas en persona a través de nuestra campaña con Uber Advertising. Esto cierra la brecha física hacia nuestras nuevas ubicaciones, brindando un camino sin fricciones hacia la confianza financiera donde nosotros hacemos el trabajo pesado para que nuestros clientes no tengan que hacerlo".

Una nueva era de acceso híbrido a expertos

Las nuevas ubicaciones físicas de TurboTax ofrecen un cambio radical frente a las oficinas de impuestos tradicionales y anticuadas. Diseñadas con una estética relajante para reducir la ansiedad, estos espacios permiten a los contribuyentes transitar fluidamente entre las herramientas digitales y la orientación de expertos locales, bajo un modelo de "Empieza en cualquier lugar, termina en cualquier lugar" que maximiza la eficiencia y la satisfacción del cliente.

A través de la oferta de viaje de TurboTax, los clientes en los mercados participantes* pueden programar una cita con un experto local vinculada a través de la aplicación de Uber y recibir un viaje de Uber gratis (hasta $25 de descuento) para acudir a su cita.

Encuentre a su experto en impuestos

Los expertos locales están disponibles los siete días de la semana. Los clientes pueden reservar una cita con un experto especializado en su situación fiscal única. Para comenzar a declarar o encontrar un experto local, visite www.TurboTax.com o busque "experto de TurboTax cerca de mí" para encontrar la ubicación y los expertos más cercanos. Para aquellos en las áreas participantes enumeradas a continuación, ¡solo abran la aplicación de Uber!

Visita este kit de prensa virtual para ver imágenes de las tiendas y oficinas de TurboTax, un video de la experiencia con Uber y más.

Intuit es una plataforma global de tecnología financiera que impulsa la prosperidad de las personas y las comunidades a las que servimos. Con aproximadamente 100 millones de clientes en todo el mundo que utilizan productos como TurboTax, Credit Karma, QuickBooks, Mailchimp e Intuit Enterprise Suite, creemos que todos deberían tener la oportunidad de prosperar. Nunca dejamos de trabajar para encontrar formas nuevas e innovadoras de hacerlo posible. Visítenos en Intuit.com y encuéntrenos en las redes sociales para obtener la información más reciente sobre Intuit y nuestros productos y servicios.

*Oferta válida solo para usuarios que la reclamaron con éxito en la aplicación de Uber o en la página de destino de TurboTax. Válido para un viaje a una ubicación de TurboTax participante. Descuento máximo de $25. Uso único; límite de un viaje por usuario. La oferta está disponible mientras el presupuesto promocional lo permita y vence el 15 de abril a las 8:59 p.m. PT. El descuento no se aplica a recargos, tarifas gubernamentales, peajes o propinas y no se puede combinar con otras ofertas. Si se aplican varias promociones, se aplicará automáticamente la oferta que proporcione el mayor ahorro. La oferta no es transferible y puede ser modificada o cancelada en cualquier momento. Expand