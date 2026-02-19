-

Serviceplan Group implementeert creatieve AI in wereldwijde activiteiten in samenwerking met Luma AI

Serviceplan Group wordt de eerste van 's werelds grootste bureaugroepen die AI voor creatief werk op grote schaal standaardiseert in professionele workflows, waarmee de productiviteit en het concurrentievermogen op lange termijn worden versterkt.

original Serviceplan Group today announced a strategic partnership with Luma AI to deploy AI for creative work across the agency group’s global operations. Shown here (L-R) Alex Schill, Global Chief Creative Officer of Serviceplan Group, Jason Day, Head of EMEA for Luma AI, Amit Jain, Co-Founder and CEO of Luma AI, and Florian Haller, CEO of Serviceplan Group.

Serviceplan Group today announced a strategic partnership with Luma AI to deploy AI for creative work across the agency group’s global operations. Shown here (L-R) Alex Schill, Global Chief Creative Officer of Serviceplan Group, Jason Day, Head of EMEA for Luma AI, Amit Jain, Co-Founder and CEO of Luma AI, and Florian Haller, CEO of Serviceplan Group.

PALO ALTO, Calif. & MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Serviceplan Group heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met Luma AI om AI voor creatief werk in te zetten in de wereldwijde activiteiten van de bureaugroep.

Volgens de overeenkomst zal Luma AI fungeren als de AI-technologiepartner van Serviceplan Group en AI voor creatief werk integreren in professionele workflows, van strategie en creatieve ontwikkeling tot contentproductie en -levering. De uitrol markeert een belangrijke operationele mijlpaal voor Serviceplan Group en positioneert het als de eerste van 's werelds grootste bureaugroepen die AI voor creatief werk op grote schaal standaardiseert.

Contacts

Peter Binazeski
Luma AI
peter@lumalabs.ai

Maria Astraukh
Serviceplan Group
presse@house-of-communication.com

