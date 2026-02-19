Andersen Consulting amplia sua atuação em consultoria para ativos imobiliários através da cooperação com Grinity
SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting assinou um Contrato de Cooperação com a Grinity, uma consultoria de ativos imobiliários que oferece serviços técnicos, ambientais e de desenvolvimento sustentável para os mercados de construção e imobiliário.
Com presença na República Tcheca e Eslováquia e mais de 130 profissionais, a Grinity atende clientes dos setores público e privado nas áreas de desenvolvimento comercial, indústria, tecnologia, automotivo e sustentabilidade. A empresa fornece experiência multidisciplinar em gestão de projetos e custos, consultoria técnica, serviços transacionais, consultoria de ESG e otimização energética de edifícios.
"A sustentabilidade se tornou um imperativo estratégico, mas os clientes também precisam de uma entrega integrada em termos de escopo, custo, cronograma, risco e qualidade", disse Pavel Čermák, Diretor Executivo da Grinity. "Ao combinar nossa experiência em gestão de projetos e custos, consultoria técnica e otimização de energia com a plataforma mundial da Andersen, podemos oferecer soluções abrangentes e inovadoras que geram valor a longo prazo aos clientes e suas partes interessadas."
Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen, acrescentou: "A Grinity estabeleceu uma sólida trajetória em execução de projetos e consultoria especializada para o setor da construção. Seu modelo de serviço multidisciplinar, que abrange desde diligência devida e gestão de projetos e programas até consultoria em ESG e taxonomia da UE, complementa as capacidades mundiais da Andersen e reforça nossa habilidade de ajudar os clientes a superar desafios complexos de regulamentação, operação e sustentabilidade, enquanto os mantém com uma vantagem competitiva."
A Andersen Consulting é uma empresa multinacional de consultoria que oferece um conjunto completo de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting está integrada ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, que fornece consultoria de classe internacional, consultoria tributária, jurídica, avaliação, mobilidade mundial e experiência em consultoria, em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais ao redor do mundo e presença em mais de 1.000 localidades mediante suas empresas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e oferece soluções de consultoria mediante suas empresas-membro e colaboradoras em todo o mundo.
