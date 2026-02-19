Andersen Consulting與Grinity合作擴大建築資產顧問業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting已與Grinity達成合作協議。Grinity是一家建築資產顧問公司，為建築和房地產市場提供技術、環境和永續發展相關服務。

Grinity在捷克共和國和斯洛伐克經營業務，擁有超過130名專業人員，為商業開發、工業、科技、汽車和永續發展領域的私人和公共部門客戶提供服務。該公司在專案和成本管理、技術顧問、交易服務、ESG顧問和建築能源最佳化方面擁有跨領域專業能力。

Grinity執行長Pavel Čermák表示：「永續發展已成為一項策略要務，但客戶同時也需要在範圍、成本、進度、風險和品質方面獲得整合式交付服務。透過將我們的專案和成本管理、技術顧問和能源最佳化專業能力與Andersen的全球平台相結合，我們能夠提供全面且具有前瞻性的解決方案，為客戶及其利害關係人創造長期價值。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Grinity在建築環境的專案交付和專業顧問方面擁有卓越的業績記錄。他們的跨領域服務模式——從盡職調查、專案和計畫管理到ESG和歐盟分類法顧問——與Andersen的全球能力形成互補，並強化了我們協助客戶因應複雜監管、營運和永續發展挑戰、同時保持競爭優勢的能力。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

