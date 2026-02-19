アンダーセン・コンサルティング、Grinityとの協業で建設・不動産資産分野のアドバイザリーを拡充

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、建設・不動産市場向けに技術、環境、持続可能な開発に関するサービスを提供する建設・不動産資産分野コンサルティング会社のGrinityと協業契約を締結しました。

Grinityはチェコ共和国およびスロバキアで事業を展開し、130人を超えるプロフェッショナルを擁しています。同社は商業開発、産業、テクノロジー、自動車、サステナビリティーの分野で、民間および公共部門の顧客にサービスを提供しています。また、プロジェクトおよびコスト管理、技術アドバイザリー、トランザクション支援、ESGコンサルティング、ならびに建物のエネルギー最適化に関する多分野にわたる専門性を提供しています。

「サステナビリティーは戦略上の重要課題となっていますが、顧客はプロジェクト範囲、コスト、スケジュール、リスク、品質にわたる統合的な提供体制も必要としています」と、GrinityのCEOであるパベル・チェルマーク氏は述べています。「当社のプロジェクトおよびコスト管理、技術アドバイザリー、ならびにエネルギー最適化に関する専門性をアンダーセンのグローバル・プラットフォームと組み合わせることで、顧客およびその利害関係者に対し、長期的価値を創出する包括的かつ将来を見据えたソリューションを提供できます。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは次のように述べています。「Grinityは、構築環境におけるプロジェクト遂行および専門アドバイザリーにおいて確かな実績を築いてきました。デューデリジェンスやプロジェクト・プログラム管理、ESGおよびEUタクソノミーに関するアドバイザリーを含む多分野サービスモデルは、アンダーセンのグローバルな能力を補完し、顧客が複雑な規制、運用、サステナビリティーの課題に対応しながら競争優位性を維持できるよう支援する能力を強化します。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、ならびに人材ソリューションにわたる包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング・ファームです。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多面的なサービス・モデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバー・ファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーに関する世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPはリミテッド・パートナーシップであり、世界各地のメンバー・ファームおよび提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

