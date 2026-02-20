-

Calvin Klein Fragrances kondigt ROSALÍA aan als gezicht van de nieuwe euphoria elixirs

Campagne met de wereldster en merkambassadeur verkent de unieke universums van de drie nieuwe parfums

original Calvin Klein Fragrances announces ROSALÍA as the face of new euphoria elixirs.

Calvin Klein Fragrances announces ROSALÍA as the face of new euphoria elixirs.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Calvin Klein, Inc., onderdeel van PVH Corp. [NYSE: PVH], en Calvin Klein Fragrances, een divisie van Coty Inc. [NYSE: COTY], onthullen vandaag de GRAMMY® Award-winnende singer-songwriter ROSALÍA als het gezicht van euphoria elixirs , een nieuwe collectie van drie unieke, intense parfumcreaties.

Euphoria elixirs vormen een gedurfd nieuw hoofdstuk in de iconische euphoria-reeks en zijn een zintuiglijke ontdekkingstocht naar zelfvertrouwen, plezier en sensualiteit. De campagne, belichaamd door wereldicoon en Calvin Klein-ambassadeur ROSALÍA, combineert beweging en levendige kleuren tot een boeiende verkenning van grenzeloze vrijheid.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Coty, Inc.: Christyanna Nguyen, Interim PR Director, Christyanna_Nguyen@cotyinc.com
Calvin Klein, Inc.: Noelia Callejas, Sr. Director, PR, noeliacallejas@ck.com

Industry:

Coty

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Coty, Inc.: Christyanna Nguyen, Interim PR Director, Christyanna_Nguyen@cotyinc.com
Calvin Klein, Inc.: Noelia Callejas, Sr. Director, PR, noeliacallejas@ck.com

More News From Coty

Samenvatting: Calvin Klein Fragrances introduceert CK One Essence

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Calvin Klein, Inc., dat deel uitmaakt van PVH Corp. [NYSE: PVH], en Calvin Klein Fragrances, een afdeling van Coty Inc. [NYSE: COTY], lanceren vandaag CK One Essence, een intensere premium variant van het emblematische, originele parfum. Hiermee is een krachtige toevoeging aan de portfolio CK One-parfums een feit. 30 jaar na de introductie van de oorspronkelijke CK One, brengt de nieuwe CK One Essence een eerbetoon aan het geur-DNA van het oorspronkelijke parfum en he...
Back to Newsroom