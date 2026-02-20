Calvin Klein Fragrances kondigt ROSALÍA aan als gezicht van de nieuwe euphoria elixirs

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Calvin Klein, Inc., onderdeel van PVH Corp. [NYSE: PVH], en Calvin Klein Fragrances, een divisie van Coty Inc. [NYSE: COTY], onthullen vandaag de GRAMMY® Award-winnende singer-songwriter ROSALÍA als het gezicht van euphoria elixirs , een nieuwe collectie van drie unieke, intense parfumcreaties.

Euphoria elixirs vormen een gedurfd nieuw hoofdstuk in de iconische euphoria-reeks en zijn een zintuiglijke ontdekkingstocht naar zelfvertrouwen, plezier en sensualiteit. De campagne, belichaamd door wereldicoon en Calvin Klein-ambassadeur ROSALÍA, combineert beweging en levendige kleuren tot een boeiende verkenning van grenzeloze vrijheid.

