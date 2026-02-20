Balmain Beauty推出全新高端香氛Destin de Balmain

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Balmain Beauty正式发布首款高端香氛Destin de Balmain。这款全新女士香氛是一款风格大胆的花果香调浓香水，诠释出Balmain女性势不可挡的气质：独立、年轻、率性而为。

品牌故事：活出自在天命

Destin de Balmain代表握在手中的命运，一段充满乐观和无限可能的旅程。这款可补充装香氛联结所有打破规则、不被期待束缚、自由表达自我的人群。受巴黎品牌的精湛工艺和现代脉搏启发，这款大胆的香氛赞颂自主选择道路、活出自在天命的人生态度。

调香师Quentin Bisch表示：“Destin de Balmain绽放出成熟草莓的愉悦与乐观气息。果实的鲜活多汁为香氛带来明亮而高级的甜感。牡丹香调进一步传递玫瑰般丰盈的质感，柔滑檀香木香调则赋予香氛力量和光泽感。它散发着令人难以抗拒的灵动能量。”

香调结构：大胆花果香

Destin de Balmain以明亮饱满的成熟草莓、玫瑰牡丹与柔滑檀香木，捕捉全新开端的心动时刻。

鲜活迸发的天然草莓香气明亮浓烈，与粉胡椒的辛辣气息形成俏皮对比。牡丹香调中透出意想不到的柔滑荔枝质感。

百合香调让花香层次更浓郁。其清新细腻的绿意与Akigalawood™的浓烈辛香交织，融合檀香木与顺滑广藿香，营造出明亮的木质底蕴。Ambrexolide™带来如第二层肌肤般的明亮麝香，为整体香调奠定难忘的感性暖意。

瓶身设计：灵感源自经典BALMAIN迷宫图案

香氛盛放在精致的可补充装方形玻璃瓶中，瓶盖饰有品牌标志性金色条纹。PB字母徽标遍布瓶身每一面，将品牌经典迷宫图案雕刻成立体纹路。晶莹剔透的金色瓶身闪耀着迷人的光芒，完美诠释香氛的独特精神。

Destin de Balmain已在全球Balmain精品店、线上商店及精选时尚美妆零售渠道发售。这款香氛有10毫升旅行装喷雾以及30毫升、50毫升、100毫升和150毫升的瓶装可供选择。

关于Balmain Beauty

Balmain Beauty延续1945年由Pierre Balmain创立的巴黎时装品牌的传奇，开启了奢华美妆的新篇章。Balmain代表当代优雅、文化与感性，打造赞颂大胆自我表达的香氛。Balmain Beauty于2024年推出首个无性别奢华香氛系列Les Éternels，2026年推出首款高端香氛Destin de Balmain。Balmain Beauty于2022年依Balmain与The Estée Lauder Companies的授权协议成立，并凭借可持续发展承诺自豪地荣获Butterfly Mark认证。

关于Balmain

BALMAIN是1945年由标志性“新法式风格”的缔造者Pierre Balmain创立的巴黎奢华时装品牌。在法国设计师Antonin Tron的创意指导下，品牌在传承80余年历史的同时诠释当代优雅。除男女装成衣和配饰系列外，品牌还通过Balmain Beauty触达全球受众。这是一条授权给The Estée Lauder Companies的高端美妆产品线，灵感源自品牌20世纪40至50年代的经典香氛。

