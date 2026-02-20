-

Balmain Beauty présente Destin de Balmain : un nouveau parfum de prestige

original Destin de Balmain (Photo Credit: Balmain Beauty)

Destin de Balmain (Photo Credit: Balmain Beauty)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Balmain Beauty dévoile Destin de Balmain, son premier parfum de prestige. Cette nouvelle fragrance féminine est une eau de parfum audacieuse, florale et fruitée, qui capture l’énergie irrépressible de la femme Balmain : indépendante, jeune et assumée.

L’HISTOIRE : VIVEZ VOTRE DESTIN

Destin de Balmain, c’est le destin que vous tenez entre vos mains, un voyage optimiste aux possibilités infinies. Ce parfum rechargeable réunit ceux qui s’expriment sans règles ni attentes. Inspiré par le savoir-faire et l’élan moderne de la maison parisienne, ce parfum audacieux célèbre le choix de votre voie et la réalisation de votre destin.

« Destin de Balmain se caractérise par une note joyeuse et optimiste de fraise mûre », explique Quentin Bisch, parfumeur. « La vivacité juteuse du fruit apporte une douceur éclatante et raffinée à la composition. Les notes de pivoine viennent renforcer la sensation de plénitude rose, tandis que les notes de bois de santal crémeux ancrent le parfum dans la force et la luminosité. Il dégage une énergie électrique irrésistible. »

LE PARFUM : UNE SENTEUR FLORALE ET FRUITÉE AUDACIEUSE

Destin de Balmain capture l’excitation d’un nouveau départ avec des notes de fraise mûre et rayonnante, de pivoine rose et de bois de santal crémeux.

L’éclat vibrant de la fraise naturelle saturée de néon contraste de manière ludique avec les notes épicées de poivre des baies roses. Les notes de pivoine révèlent des facettes crémeuses inattendues de litchi.

Le caractère floral du parfum s’intensifie avec un accord de lys. Sa délicate note verte et l’épice intense de l’Akigalawood™ s’associent à un accord de bois de santal et de patchouli onctueux pour créer un effet boisé radieux. Le parfum brillant et musqué de l’Ambrexolide™, qui se fond à la peau, confère à la composition une chaleur sensuelle inoubliable.

LE FLACON : INSPIRÉ DU LABYRINTHE EMBLÉMATIQUE DE BALMAIN

Le parfum est contenu dans un précieux cube en verre rechargeable, surmonté d’un bouchon aux stries dorées emblématiques. Le monogramme PB s’étend sur toutes les faces, sculptant le motif iconique du Labyrinthe de la Maison en chemins tridimensionnels. Transparent et doré, plein d’éclat, il incarne l’esprit indéniable du parfum.

Destin de Balmain est disponible dans le monde entier dans les boutiques Balmain, en ligne et dans certaines boutiques de mode et de beauté. Le parfum est disponible en vaporisateur de voyage de 10 ml et en flacons de 30 ml, 50 ml, 100 ml et 150 ml.

Suivez la marque sur les réseaux sociaux @balmainbeauty (Instagram), @balmainbeauty (TikTok) et rendez-vous sur www.balmainbeauty.com pour en savoir plus.

À propos de Balmain Beauty
Balmain Beauty prolonge l’héritage légendaire de la maison de couture parisienne fondée en 1945 par Pierre Balmain dans une nouvelle ère de beauté luxueuse. Balmain incarne l’élégance, la culture et la sensualité contemporaines, inspirant des parfums qui célèbrent l’expression audacieuse de soi. Balmain Beauty a lancé sa première collection de parfums de luxe unisexes, Les Éternels, en 2024, et son premier parfum de prestige, Destin de Balmain, en 2026. Balmain Beauty a été créée en 2022 dans le cadre d’un accord de licence entre Balmain et The Estée Lauder Companies et est fière d’avoir obtenu la certification Butterfly Mark pour son engagement en faveur du développement durable.

À propos de Balmain
BALMAIN est une maison de couture parisienne de luxe fondée en 1945 par Pierre Balmain, le visionnaire à l’origine du célèbre « nouveau style français ». Sous la direction créative du designer français Antonin Tron, la Maison incarne l’élégance contemporaine tout en rendant hommage à plus de 80 ans d’héritage. Outre ses collections de prêt-à-porter et d’accessoires pour femmes et hommes, la Maison séduit son public international avec Balmain Beauty, une ligne de produits de beauté de prestige sous licence The Estée Lauder Companies et inspirée des parfums emblématiques de la marque des années 1940 et 1950.

ELC-B

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Contact médias
Sarah Moreau
smoreau@balmainbeauty.com

Industry:

The Estée Lauder Companies

NYSE:EL
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contact médias
Sarah Moreau
smoreau@balmainbeauty.com

More News From The Estée Lauder Companies

Estée Lauder annonce que l’actrice Daisy Edgar-Jones devient sa nouvelle ambassadrice mondiale

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Estée Lauder a annoncé aujourd’hui avoir signé un contrat avec la célèbre actrice britannique Daisy Edgar-Jones, qui devient ainsi sa nouvelle ambassadrice mondiale. Daisy Edgar-Jones représentera les soins pour la peau, le maquillage et les parfums de la marque. Sa première campagne débutera le 2 février dans la presse écrite, sur Internet et en magasin. Elle rejoint ainsi la famille des talents mondiaux d’Estée Lauder, aux côtés d’Ana de Armas, Bianca Brandolini, Ca...

The Estée Lauder Companies réalise un investissement minoritaire stratégique dans la marque mexicaine de parfums de luxe XINÚ

NEW YORK N.Y.--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE : EL) a annoncé aujourd’hui un investissement minoritaire dans XINÚ, une marque mexicaine de parfums de luxe inspirée par la richesse et l’exotisme du continent américain. Cet investissement marque la première fois que The Estée Lauder Companies investit dans une marque latino-américaine, soulignant l’engagement de la société à promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation locaux. Depuis sa création en 2017, XINÚ a créé un uni...

The Estée Lauder Companies annonce une offre secondaire d’actions ordinaires de catégorie A par les actionnaires vendeurs

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE : EL) annonce aujourd’hui que des fiducies affiliées aux descendants de Leonard A. Lauder (les « actionnaires vendeurs ») proposent de vendre 11 301 323 actions ordinaires de catégorie A de la société, d’une valeur nominale de 0,01 $ par action, dans le cadre d’une offre publique enregistrée (l’« offre »). Les actionnaires vendeurs recevront l’intégralité du produit de l’offre. La société ne vend aucune action ordinaire de catégor...
Back to Newsroom