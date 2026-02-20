Balmain Beauty présente Destin de Balmain : un nouveau parfum de prestige

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Balmain Beauty dévoile Destin de Balmain, son premier parfum de prestige. Cette nouvelle fragrance féminine est une eau de parfum audacieuse, florale et fruitée, qui capture l’énergie irrépressible de la femme Balmain : indépendante, jeune et assumée.

L’HISTOIRE : VIVEZ VOTRE DESTIN

Destin de Balmain, c’est le destin que vous tenez entre vos mains, un voyage optimiste aux possibilités infinies. Ce parfum rechargeable réunit ceux qui s’expriment sans règles ni attentes. Inspiré par le savoir-faire et l’élan moderne de la maison parisienne, ce parfum audacieux célèbre le choix de votre voie et la réalisation de votre destin.

« Destin de Balmain se caractérise par une note joyeuse et optimiste de fraise mûre », explique Quentin Bisch, parfumeur. « La vivacité juteuse du fruit apporte une douceur éclatante et raffinée à la composition. Les notes de pivoine viennent renforcer la sensation de plénitude rose, tandis que les notes de bois de santal crémeux ancrent le parfum dans la force et la luminosité. Il dégage une énergie électrique irrésistible. »

LE PARFUM : UNE SENTEUR FLORALE ET FRUITÉE AUDACIEUSE

Destin de Balmain capture l’excitation d’un nouveau départ avec des notes de fraise mûre et rayonnante, de pivoine rose et de bois de santal crémeux.

L’éclat vibrant de la fraise naturelle saturée de néon contraste de manière ludique avec les notes épicées de poivre des baies roses. Les notes de pivoine révèlent des facettes crémeuses inattendues de litchi.

Le caractère floral du parfum s’intensifie avec un accord de lys. Sa délicate note verte et l’épice intense de l’Akigalawood™ s’associent à un accord de bois de santal et de patchouli onctueux pour créer un effet boisé radieux. Le parfum brillant et musqué de l’Ambrexolide™, qui se fond à la peau, confère à la composition une chaleur sensuelle inoubliable.

LE FLACON : INSPIRÉ DU LABYRINTHE EMBLÉMATIQUE DE BALMAIN

Le parfum est contenu dans un précieux cube en verre rechargeable, surmonté d’un bouchon aux stries dorées emblématiques. Le monogramme PB s’étend sur toutes les faces, sculptant le motif iconique du Labyrinthe de la Maison en chemins tridimensionnels. Transparent et doré, plein d’éclat, il incarne l’esprit indéniable du parfum.

Destin de Balmain est disponible dans le monde entier dans les boutiques Balmain, en ligne et dans certaines boutiques de mode et de beauté. Le parfum est disponible en vaporisateur de voyage de 10 ml et en flacons de 30 ml, 50 ml, 100 ml et 150 ml.

À propos de Balmain Beauty

Balmain Beauty prolonge l’héritage légendaire de la maison de couture parisienne fondée en 1945 par Pierre Balmain dans une nouvelle ère de beauté luxueuse. Balmain incarne l’élégance, la culture et la sensualité contemporaines, inspirant des parfums qui célèbrent l’expression audacieuse de soi. Balmain Beauty a lancé sa première collection de parfums de luxe unisexes, Les Éternels, en 2024, et son premier parfum de prestige, Destin de Balmain, en 2026. Balmain Beauty a été créée en 2022 dans le cadre d’un accord de licence entre Balmain et The Estée Lauder Companies et est fière d’avoir obtenu la certification Butterfly Mark pour son engagement en faveur du développement durable.

À propos de Balmain

BALMAIN est une maison de couture parisienne de luxe fondée en 1945 par Pierre Balmain, le visionnaire à l’origine du célèbre « nouveau style français ». Sous la direction créative du designer français Antonin Tron, la Maison incarne l’élégance contemporaine tout en rendant hommage à plus de 80 ans d’héritage. Outre ses collections de prêt-à-porter et d’accessoires pour femmes et hommes, la Maison séduit son public international avec Balmain Beauty, une ligne de produits de beauté de prestige sous licence The Estée Lauder Companies et inspirée des parfums emblématiques de la marque des années 1940 et 1950.

