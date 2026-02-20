Calvin Klein presenta a ROSALÍA como imagen de los nuevos euphoria elixirs

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Calvin Klein, Inc., parte de PVH Corp. [NYSE: PVH] y Calvin Klein Fragrances, una división de Coty Inc. [NYSE: COTY], presentan hoy a la ganadora de un premio GRAMMY® la cantante y compositora ROSALÍA, quien será la imagen de euphoria elixirs, una nueva colección de tres creaciones distintas de un perfume intenso.

La empresa inaugura un capítulo nuevo y audaz de la franquicia icónica euphoria con los nuevos euphoria elixirsque representan a una exploración sensorial de la confianza, el placer y la sensualidad. Ahora encarnada por el icono mundial y embajadora de Calvin Klein, ROSALÍA, esta campaña combina el movimiento y los colores vivos en una exploración cautivante de la libertad sin límites. Reconocida por su sonido característico que desafía los géneros y su imponente arte visual, ROSALÍA canaliza la feminidad moderna de las fragancias en un viaje inmersivo que plasma la energía y la individualidad de las tres fragancias distintivas.

"¡Los euphoria elixirs están llenos de energía, posibilidades de expresión y versatilidad!", aseguró ROSALÍA. "Cada una de estas tres fragancias representa su propio estado de ánimo, pero todos tienen esas notas de vainilla, que me encantan, y dejan una sensación cálida y familiar en la piel. Este reencuentro con Calvin Klein ha sido un sueño: ¡me encanta trabajar con equipos tan inspiradores y trabajadores como ellos!"

euphoria elixirs contienen concentraciones ultra premium que ponen de relieve la versatilidad de su ingrediente clave, la vainilla tan suave como fuerte y dulce pero seductora. Con un espíritu moderno y rico en matices, esta gama cobra vida con tres interpretaciones vibrantes y emotivas: magnetic elixir, bold elixir y solar elixir.

La colección de fragancias euphoria elixirs:

Expresiva. Radiante. Segura.

Esta colección explora la vainilla, el fruto de la orquídea, la flor emblemática de euphoria a lo largo de su evolución completa, desde sus inicios frescos y verdes (elixir solar) hasta su madurez vibrante (elixir magnético) para concluir con una calidez bañada por el sol, seca y tostada (elixir audaz). Cada aroma combina una faceta distintiva de la vainilla con una nota complementaria para definir un estado de ánimo claro: el elixir solar fusiona la vainilla con el mango para crear una energía brillante y luminosa; el elixir magnético, la vainilla con el almizcle para crear una calidez suave e íntimamente romántica y el elixir audaz contrasta la vainilla con la madera de roble para transmitir una impresión más profunda e intensa.

Creados en colaboración con los maestros perfumistas de algunas de las casas de más prestigiosas del mundo, estas tres fragancias son perfumes intensos con una concentración altísima del 28 % o más, que hasta ahora es la concentración de fragancia más alta de Calvin Klein Fragrances.

magnetic elixir (vainilla almizclada)

magnetic elixir capta el atractivo irresistible de la confianza y la sensualidad naturales. Anclada en la orquídea Dancing Lady, el absoluto de ambreta y una mezcla indulgente de vainilla almizclada, esta fragancia rica y dulce tiene un encanto seductor y perdura en la piel como si fuera una caricia cálida.

Perfumista: Caroline Dumur

Casa de fragancias: IFF

bold elixir (vainilla y roble)

bold elixir es un perfume sensual, amaderado y adictivo, que canaliza la intensidad y la profundidad compleja de la vainilla tostada. Esta calidez contrasta con la presencia inesperada de la orquídea ahumada, el roble intenso y el absoluto de jazmín. El resultado: un aroma atrevido que irradia una confianza sin complejos.

Perfumistas: Carlos Benaim, Domitille Michalon, Caroline Dumur

Casa de fragancias: IFF

solar elixir (mango y vainilla)

solar elixir es una expresión radiante de alegría: pura, luminosa y llena de vida. Inspirada en la flor de la vainilla en su etapa verde y afrutada, tan rara como exquisita, la fragancia es realzada por el resplandor cálido de la orquídea dorada y el mango jugoso. Este elixir irradia una energía vibrante, evocando la sensación de la piel tostada por el sol.

Perfumista: Nicolas Bonneville

Casa de fragancias: dsm-firmenich

El envase:

El frasco original de euphoria sigue siendo un icono clásico y escultural. Para los nuevos euphoria elixirs, el color renueva este diseño atemporal: los tonos vivos del rosa magnético, el púrpura intenso y el amarillo solar reflejan la energía juvenil y la individualidad. La tapa característica también se ha impregnado de un color monocromático para crear un paralelismo visual llamativo que es un eco de la intensidad del perfume.

La campaña:

Tras su debut en la campaña de ropa interior de Calvin Klein en septiembre de 2025, ahora ROSALÍA protagoniza la campaña de Calvin Klein Fragrances para euphoria elixir fotografiada por Carlijn Jacobs. Con estas imágenes, ROSALÍA amplifica el espíritu de euphoria, femenino, sensual y seguro, gracias a su capacidad única para despertar las emociones a través del movimiento y la interpretación. En un mundo surrealista y sensorial, ROSALÍA encarna la actitud distintiva de cada elixir, desde estos universos magnéticos, atrevidos y solares, en los que cobran vida las posibilidades ilimitadas de la libre expresión y la libertad.

Disponibilidad:

Calvin Klein euphoria elixirs se pueden adquirir en calvinklein.com y en las tiendas de todo el mundo a partir del 19 de febrero de 2026.

Versiones de 100 ml, 50 ml, 30 ml y 10 ml.

Créditos:

Video y fotografía: Carlijn Jacobs

Música:

artista: ROSALÍA , canción: “Dios Es Un Stalker”/album: LUX

