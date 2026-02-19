Grâce à sa collaboration avec Grinity, Andersen Consulting renforce son expertise en conseil sur les actifs immobiliers

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a conclu un accord de collaboration avec Grinity, un cabinet de conseil spécialisé dans les actifs immobiliers qui fournit des services techniques, environnementaux et de développement durable aux secteurs de la construction et de l’immobilier.

Implanté en République tchèque et en Slovaquie, Grinity compte plus de 130 collaborateurs et accompagne des clients publics et privés dans les secteurs du développement commercial, de l’industrie, des technologies, de l’automobile et du développement durable. Le cabinet met à leur disposition une expertise pluridisciplinaire couvrant la gestion de projets et des coûts, le conseil technique, les services liés aux transactions, le conseil en matière de développement durable ainsi que l'optimisation énergétique des bâtiments.

« La durabilité est devenue un impératif stratégique, mais nos clients ont également besoin d’une approche intégrée couvrant l’ensemble des paramètres : périmètre, coûts, délais, risques et qualité », a déclaré Pavel Čermák, PDG de Grinity. « En combinant notre expertise en gestion de projets et de coûts, en conseil technique et en optimisation énergétique avec la plateforme mondiale d'Andersen, nous sommes en mesure de proposer à nos clients et à leurs parties prenantes des solutions globales et prospectives créatrices de valeur durable », a-t-il ajouté.

Mark L. Vorsatz, président-directeur général mondial d’Andersen, a ajouté : « Grinity a démontré une expertise solide dans la réalisation de projets et le conseil spécialisé dans l’environnement bâti. Son modèle de services multidisciplinaires, couvrant la due diligence, la gestion de projets et de programmes, ainsi que le conseil en matière d'ESG et de taxonomie européenne, vient compléter les capacités mondiales d'Andersen et renforcer notre capacité à accompagner nos clients face à des enjeux réglementaires, opérationnels et de durabilité de plus en plus complexes, tout en préservant leur avantage concurrentiel. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une offre complète couvrant la stratégie d’entreprise, la transformation des activités, la technologie, l’intelligence artificielle et les ressources humaines. Andersen Consulting s’inscrit dans le modèle de services multidimensionnel d’Andersen Global et offre une expertise de premier plan dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’évaluation, de la mobilité internationale et des services consultatifs. Cette plateforme mondiale compte plus de 50 000 collaborateurs et est présente dans plus de 1 000 implantations à travers le monde via ses cabinets membres et collaborateurs. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des services de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et collaborateurs à l’échelle internationale.

