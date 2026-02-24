Canoga Perkins y Druid impulsan la resiliencia de las redes 5G de misión crítica mediante tecnología FRER

CHATSWORTH, Calif. & BRAY, Irlanda--(BUSINESS WIRE)--Canoga Perkins y Druid Software presentaron su alianza estratégica durante el Winter 2025 Druid Demo Days. En el evento, Canoga Perkins mostró las capacidades de Frame Replication and Elimination for Reliability (FRER), destacando cómo refuerza la resiliencia y la confiabilidad de redes privadas 5G para aplicaciones de misión crítica en minería, automatización industrial y manufactura inteligente. FRER constituye un mecanismo avanzado de protección de datos que garantiza la transmisión sin pérdidas de información esencial. Ambas empresas implementaron una red privada 5G en la que la solución SyncMetra protegió el tráfico entre el núcleo Raemis de Druid y la red de acceso por radio (RAN). La red ofreció conmutación por error sin interrupciones y continuidad total en la transmisión de video.

Canoga Perkins anunció además su regreso al MWC Barcelona en 2026, donde presentará nuevamente una demostración técnica avanzada centrada en FRER y en soluciones 5G Time-Sensitive Networking (TSN) de última generación.

El equipo de Canoga Perkins estará presente para explicar los últimos avances en redes determinísticas, incluyendo FRER y desarrollos innovadores en 5G TSN.

Para coordinar una reunión con nuestros especialistas en soluciones 5G TSN, póngase en contacto con: marketing@canogaperkins.net.

La tecnología

Solución SyncMetra de Canoga Perkins: La plataforma SyncMetra® refleja el compromiso de la empresa con la innovación. Se trata de una solución de transporte 5G definida por software y gestionada desde entornos IT, que integra Time-Sensitive Networking (TSN) para ofrecer comunicaciones ultraconfiables y de baja latencia, esenciales para la automatización industrial, la inteligencia artificial empresarial y aplicaciones de realidad aumentada y virtual (AR/VR). SyncMetra® simplifica la implementación y administración de redes privadas 5G, lo que permite a las organizaciones aprovechar tecnologías de nueva generación con mayor eficiencia y agilidad operativa.

Plataforma de núcleo Raemis™ de Druid Software: Raemis™ es una plataforma de nivel empresarial, compatible con 3GPP, diseñada para que la implementación y gestión de redes privadas resilientes resulte más sencilla y eficiente en empresas y aplicaciones de misión crítica. Su arquitectura flexible admite funciones avanzadas como la segmentación de red (network slicing), despliegues escalables que abarcan desde unas pocas decenas hasta miles de dispositivos conectados, y una integración directa mediante su API REST incorporada. Raemis™ opera sobre infraestructura comercial estándar (COTS) y no depende de ningún proveedor de radio, lo que permite integrarla con cualquier RAN y garantiza flexibilidad arquitectónica, independencia tecnológica y protección de la inversión a largo plazo. Este enfoque ofrece un núcleo robusto y confiable para las redes privadas 5G más exigentes.

Una visión compartida y el futuro de soluciones desarrolladas en conjunto

“Los clientes buscan mucho más que un producto aislado; necesitan soluciones que respondan de manera integral a desafíos operativos complejos y cambiantes. Nos entusiasma enfrentar esas necesidades mediante soluciones 5G TSN de extremo a extremo para los casos de uso más exigentes”, afirmó Malik Arshad, presidente de Canoga Perkins.

“Esta alianza estratégica con Druid Software refuerza nuestro compromiso con la integración profunda del ecosistema y el liderazgo activo junto a otros referentes del sector”, agregó. “Al combinar nuestra experiencia, podemos ofrecer una solución 5G TSN unificada, altamente eficiente y flexible, que impulse la próxima ola de automatización y autonomía industrial”.

Líderes del sector, socios del ecosistema y clientes pueden anticipar un continuo avance en soluciones innovadoras por parte de Canoga Perkins y Druid.

“La red privada 5G ya no se mide solo por cobertura y capacidad; se ha convertido en el pilar fundamental de los sistemas de control industrial”, señaló Tadhg Kenny, presidente de Alianzas Estratégicas Globales de Druid Software. “Con Raemis™ en el núcleo y las capacidades FRER de Canoga Perkins que protegen los flujos de tráfico, logramos resiliencia de nivel industrial y conmutación por error sin interrupciones desde el núcleo hasta la RAN. Sobre esta base, Druid y Canoga Perkins profundizan su colaboración en la integración de Time-Sensitive Networking, reafirmando su compromiso compartido de garantizar desempeño determinístico para las aplicaciones industriales más exigentes”.

Acerca de Druid Software

Fundada en 2000 y con sede en Irlanda, Druid Software es líder en tecnología de redes celulares privadas. Su plataforma Raemis™, consolidada y validada en entornos reales, ofrece una solución eficiente y escalable para funciones de núcleo celular, compatible con tecnologías 4G y 5G. Incluye un conjunto de funcionalidades diseñadas especialmente para aplicaciones de misión crítica en diversos sectores industriales.

Acerca de Canoga Perkins

Con más de cinco décadas liderando en ingeniería, Canoga Perkins diseña soluciones de red para entornos de misión crítica que potencian la innovación y el crecimiento en múltiples sectores. Proveedores de servicios, empresas industriales, servicios públicos, fuerzas militares y organismos gubernamentales confían en la empresa por su combinación de experiencia y enfoque constante en la innovación. Siempre que es posible, integra inteligencia artificial para ofrecer soluciones confiables, seguras, escalables y adaptables, asegurando que sus clientes se mantengan a la vanguardia del avance tecnológico.

