Balmain Beauty presenta Destin de Balmain: una nueva fragancia de prestigio

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Balmain Beauty presenta Destin de Balmain, su primera fragancia de prestigio. La nueva fragancia femenina es un “eau de parfum” atrevido, floral y afrutado que captura la energía arrolladora de la mujer Balmain: independiente, joven y sin complejos.

LA HISTORIA: VIVE TU DESTINO

Destin de Balmain es el destino que está en tus manos, un viaje de optimismo y posibilidades infinitas. La fragancia, en presentación recargable, une a quienes se expresan sin reglas ni expectativas. Inspirado en el “savoir-faire” y el pulso moderno de la casa parisina, este perfume atrevido celebra la elección de tu camino y el hecho de vivir tu destino.

“Destin de Balmain presenta una chispa alegre y optimista de frutilla madura”, comentó Quentin Bisch, perfumista. “La jugosa vivacidad de la fruta aporta una dulzura brillante y elevada a la composición. Las notas de peonía transmiten aún más la sensación de plenitud, y los toques de sándalo cremoso anclan la fragancia en fuerza y luminosidad. Tiene una energía eléctrica irresistible”.

LA FRAGANCIA: FRUTAL FLORAL Y ATRACTIVA

Destin de Balmain captura la emoción de los nuevos comienzos con frutilla radiante y madura, notas de peonía rosada y sándalo cremoso.

El vibrante estallido de frutilla natural saturada de neón contrasta de forma divertida con las notas picantes de pimienta de las bayas rosas. Las notas de peonía revelan facetas cremosas e inesperadas de lichi.

La floralidad de la fragancia se intensifica con unas notas de lirio. Su delicado toque verde y la intensa especia de Akigalawood™ se unen, entremezclándose con un acorde de sándalo y pachulí suave para crear un efecto amaderado que resplandece. El brillante y almizclado aroma de Ambrexolide™, que se adapta como una segunda piel, aporta a la composición una calidez sensual e inolvidable.

EL FRASCO: INSPIRADO EN EL ICÓNICO LABERINTO DE BALMAIN

La fragancia se presenta en un precioso cubo de vidrio recargable, rematado con las características estrías doradas. El monograma PB recorre todas las caras, plasmando el icónico motivo del laberinto de la casa en caminos tridimensionales. Transparente y dorado, y lleno de brillo, encapsula el innegable espíritu de la fragancia.

Destin de Balmain está disponible en todo el mundo en las boutiques Balmain, en línea y en tiendas selectas de moda y belleza. La fragancia se presenta en un vaporizador de viaje de 10 ml y en frascos de 30 ml, 50 ml, 100 ml y 150 ml.

Siga a la marca en las redes sociales en @balmainbeauty (Instagram), @balmainbeauty (TikTok) y visite www.balmainbeauty.com para obtener más información.

Acerca de Balmain Beauty

Balmain Beauty lleva el legendario legado de la casa de moda parisina fundada en 1945 por Pierre Balmain a una nueva era de belleza de lujo. Balmain encarna la elegancia, la cultura y la sensualidad contemporáneas, inspirando fragancias que celebran la audacia de la expresión personal. Balmain Beauty presentó su primera colección de fragancias de lujo para todos los géneros, Les Éternels, en 2024, y su primera fragancia de prestigio, Destin de Balmain, en 2026. Balmain Beauty se fundó en 2022 en virtud de un acuerdo de licencia entre Balmain y The Estée Lauder Companies, y cuenta con la certificación Butterfly Mark por su compromiso con la sostenibilidad.

Acerca de Balmain

BALMAIN es una casa de moda parisina de lujo fundada en 1945 por Pierre Balmain, el visionario creador del icónico “nuevo estilo francés”. Bajo la dirección creativa del diseñador francés Antonin Tron, la Maison encarna la elegancia contemporánea al tiempo que rinde homenaje a más de 80 años de tradición. Además de las colecciones de confección y accesorios para mujer y hombre, la Maison atrae a su público internacional con Balmain Beauty, una prestigiosa línea de belleza con licencia de The Estée Lauder Companies e inspirada en los icónicos perfumes de la marca de los años 40 y 50.

