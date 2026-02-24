Epredia und Mindpeak unterzeichnen EU-Vertriebsvereinbarung für KI-gestützte Bilderkennung in der Krebsdiagnostik

RUNCORN, Großbritannien--(BUSINESS WIRE)--Epredia, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der präzisen Krebsdiagnostik und Tochtergesellschaft der PHC Holdings Corporation (TSE: 6523), und Mindpeak, ein führender Anbieter von KI-Lösungen für die klinische und wissenschaftliche Pathologie, haben heute eine Vertriebsvereinbarung bekannt gegeben, die es ermöglicht, in der Europäischen Union die KI-gestützte Bilderkennungssoftware von Mindpeak den Epredia-Kunden im Bereich der digitalen Pathologie anzubieten.

Angesichts der steigenden Zahl von Krebsfällen und der zunehmenden Komplexität der Diagnoseprozesse sehen sich Pathologielabore dazu gezwungen, ihre Abläufe zu beschleunigen und Kosten zu senken. Die KI-Technologie von Mindpeak ermöglicht eine sofortige Analyse digitaler Bilder von Gewebeproben auf Pixelebene und unterstützt damit objektive und reproduzierbare Bewertungen bei Brustkrebs, Lungenkrebs, Magen-Darm-Erkrankungen, der Quantifizierung von Biomarkern und explorativen Forschungsstudien. Entwickelt wurden diese Tools, um die Variabilität zu minimieren, die Entscheidungsfindung zu erleichtern und die Effizienz der Arbeitsabläufe zu maximieren, auch ohne eine Verbindung zur Cloud. Dadurch gewährleisten sie Datenschutz und Sicherheit sowohl in klinischen als auch in Forschungsumgebungen. Zum KI-Portfolio von Mindpeak gehören Module mit CE-Kennzeichnung, aber auch Module, die ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt sind.

Innerhalb der Vereinbarung wird Epredia die KI-Software von Mindpeak für die klinische Diagnostik, translationale Forschung und pharmazeutische Entwicklung einsetzen. Mit Blick nach vorn plant Epredia, die Integration der KI-Lösungen von Mindpeak in den Workflow der digitalen Pathologielösung Epredia E1000 Dx zu testen, um einen nahtlosen Workflow und optimierten Datenaustausch über das Bildmanagementsystem von Epredia zu ermöglichen. Der E1000 Dx verfügt über einen automatisierten Hochgeschwindigkeits-Scanner zur Erfassung ganzer Objektträger mit medizinischem Betrachtungsgerät und einer hochmodernen Bildverwaltungs- und Betrachtungssoftware, die die tägliche Auswertung von bis zu 1.500 hochauflösenden Digitalbildern ermöglicht.

„Epredia hat den Anspruch, Pathologielabors zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, damit sie akkurate und effiziente Krebsdiagnosen erstellen können und Patienten die erforderliche Versorgung erhalten“, so Steven Lynum, President von Epredia. „Unser gesamter Lösungs-Workflow – von Färbeverfahren bis zum digitalen Scanner – ist darauf abgestimmt, hochwertige Gewebeproben für die Diagnose zu erstellen. KI-Bilderkennungssoftware hat das Potenzial, diesen Prozess in Bezug auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit auf eine neue Ebene zu führen.“

„Die Partnerschaft mit Epredia unterstützt unser gemeinsames Ziel, Pathologen weltweit zuverlässige KI-Unterstützung in Echtzeit anzubieten“, erklärt Felix Faber, Mitbegründer und CEO von Mindpeak. „Gemeinsam können wir Labors dabei helfen, eine schnellere und konsistentere Bildinterpretation zu erzielen und einer skalierbaren, von Experten geleiteten Krebsdiagnostik näher zu kommen.“

Mit dieser Vereinbarung erweitert Epredia sein Portfolio an End-to-End-Lösungen für die Pathologie, das Verbrauchsmaterialien wie Objektträger und Färbemittel, Instrumente von Gewebeprozessoren bis hin zu Kryostaten ebenso umfasst wie hochmoderne Bildverwaltungsysteme wie KI-fähige Tools.

Über Epredia

Epredia ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der anatomischen Pathologie und bietet umfassende Lösungen für die präzise Krebsdiagnostik und Gewebediagnostik. Das Portfolio von Epredia umfasst Mikroskop-Objektträger, Instrumente und Verbrauchsmaterialien namhafter Marken wie Erie Scientific, Menzel-Gläser, Microm, Shandon und Richard-Allan Scientific. Gegründet wurde Epredia im Zuge der Übernahme des Geschäftsbereichs Anatomical Pathology von Thermo Fisher Scientific durch PHC Holdings (TSE 6523) im Jahr 2019. Epredia verfügt über Produktionsstätten in den USA, Großbritannien, Italien, Frankreich und China mit insgesamt rund 1.200 Beschäftigten. Epredia verfolgt das Ziel, die Lebensqualität von Patienten rund um den Globus durch die Weiterentwicklung der Krebsdiagnostik zu verbessern. Weitere Informationen zu Epredia und seine Produkten sind verfügbar unter www.epredia.com.

Über die PHC Holdings Corporation (PHC Group)

Die PHC Holdings Corporation (TSE 6523) ist ein globaler Zusammenschluss von Gesundheitsunternehmen mit dem Ziel, einen Beitrag zur Gesundheit der Gesellschaft zu leisten, indem sie das Leben der Menschen durch Gesundheitslösungen positiv beeinflussen und verbessern. Zu den Tochtergesellschaften (zusammenfassend „PHC Group“) gehören PHC Corporation, Ascensia Diabetes Care, Epredia, LSI Medience Corporation, Wemex Corporation und Mediford Corporation. Gemeinsam entwickeln, produzieren, vertreiben und warten diese Unternehmen Lösungen in den Bereichen Diabetesmanagement, Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Diagnostik. Der konzernweite Nettoumsatz der PHC Group belief sich im Geschäftsjahr 2024 auf 361,6 Milliarden Yen. Die Produkte und Dienstleistungen werden weltweit in mehr als 125 Ländern und Regionen vertrieben. www.phchd.com

Informationen zu Mindpeak

Mindpeak wurde 2018 gegründet und ist ein weltweit tätiger Innovator im Bereich KI-gestützter Lösungen für die digitale Pathologie. Das Unternehmen entwickelt innovative Algorithmen, die Pathologen bei der Routinediagnostik unterstützen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Automatisierung der Gewebeanalyse, um schnellere und akkuratere Ergebnisse zu erzielen. Die Plattform von Mindpeak wurde konzipiert, um die Produktivität und Diagnosesicherheit in klinischen Labors zu optimieren und so die Behandlungsergebnisse für Krebspatienten zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.mindpeak.ai, Twitter und LinkedIn.

