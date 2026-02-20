Lanciata NVIDIA Solution Center, la famiglia di soluzioni IA sviluppata da Grid Dynamics per ridurre i costi nei settori retail e manifatturiero

SAN RAMON, California--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), partner di eccellenza nella trasformazione IA per le aziende Fortune 1000, oggi ha annunciato il lancio di NVIDIA Solution Center.

