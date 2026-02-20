-
Lanciata NVIDIA Solution Center, la famiglia di soluzioni IA sviluppata da Grid Dynamics per ridurre i costi nei settori retail e manifatturiero
Punti salienti
- Mette in grado le imprese di sostituire gli elevati costi ricorrenti delle licenze SaaS con soluzioni basate su tecnologie NVIDIA che si caratterizzano per le prestazioni elevate e i costi contenuti.
- L’offerta è basata sulle comprovate soluzioni Grid Dynamics pensate per i clienti e sfrutta l’intero stack tecnologico NVIDIA.
- Soluzioni già distribuite commercialmente, per le quali hanno manifestato interesse ulteriori clienti.
- NVIDIA e Grid Dynamics hanno presentato congiuntamente queste soluzioni alla conferenza National Retail Federation (NRF) a gennaio 2026.
- Per saperne di più leggere il blog NVIDIA
SAN RAMON, California--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), partner di eccellenza nella trasformazione IA per le aziende Fortune 1000, oggi ha annunciato il lancio di NVIDIA Solution Center.
