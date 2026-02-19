Cubic Corporation optimiert SAP-Support durch Rimini Street, um Modernisierung zu beschleunigen

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), das Software-Support- und Agentic AI ERP-Unternehmen und führender Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute bekannt, dass Cubic Corporation, ein führender Anbieter von innovativen Technologielösungen in den Bereichen Verteidigung und Transportwesen, eine Partnerschaft mit Rimini Street geschlossen hat, um seine Modernisierungsstrategie zu unterstützen und dabei gleichzeitig SAP ECC als einen stabilen Kern beizubehalten sowie KI- und Automatisierungsinitiativen in seiner gesamten Anwendungslandschaft zu erkunden.

Die Strategie, auf ein teures Upgrade auf S/4HANA zu verzichten und stattdessen seine Systeme durch Rimini Street zu unterstützen und zu optimieren, hat Cubic in die Lage versetzt, erhebliche Ressourcen an Personal, Zeit und Geld freizusetzen, um in funktionsreiche Anwendungen, KI-Spitzentechnologien und Effizienzinitiativen zu reinvestieren, einschließlich der Verbesserung der kontaktlosen Rechnungsverarbeitung und der Reduzierung manueller Eingriffe im Kreditorenbuchhaltungsprozess.

„Als Ergebnis der Partnerschaft mit Rimini Street verfügen wir nun über die volle Kontrolle über die SAP-Roadmap und besitzen eine solidere Grundlage, um die Modernisierung, Automatisierung und KI-Initiativen zu beschleunigen”, so Jack Lidington, Director of Enterprise Applications, Cubic Corporation. „Sie fungieren als Erweiterung unseres Unterstützungsmodells – indem sie uns helfen, sicher, konform und bereit zu bleiben, während wir den Wandel vorantreiben.”

Besserer Support für SAP, größeres Budget und größere Bandbreite für Transformationen

Über die unmittelbaren Kosteneinsparungen von 50% bei den jährlichen SAP-Wartungsgebühren hinaus konstatierte Cubic zusätzliche Vorteile, die die Betriebskosten und Redundanz weiter reduzieren und die Systeme in einem optimalen Zustand halten.

Mit Rimini Support™ für SAP erhält Cubic Zugang zu einem Haupt-Support-Ingenieur, unterstützt von einem Team globaler SAP-Experten - 24/7/365 verfügbar - mit SLA-gestützten Reaktionszielen bei kritischen Problemen. Unterstützung für Anpassungen, branchenführende Legislature-to-Live™ steuerliche, rechtliche und regulatorische Updates und proaktive, maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte, um kritische Daten und Ökosysteme zu schützen, sind ergänzende Gründe, weshalb Cubic das Unternehmen Rimini Streeet als seinen strategischen Verbündeten betrachtet. .

Darüber hinaus unterstützt Rimini Street das Unternehmen Cubic, die Kapazität des internen Teams von alltäglichem Unterstützungsbedarf in Richtung wertorientierte Roadmap und Modernisierungsinitiativen zu verlagern, einschließlich der Bewertung von Automatisierungs- und KI-Möglichkeiten.

„Als Unternehmen, dessen Mission darin besteht, innovative Lösungen bereitzustellen, die die operative Bereitschaft und Mobilität weltweit verbessern, war die Suche nach dem richtigen Partner, der seine Vision unterstützt, ein entscheidender Faktor für die Wahl von Rimini Street”, so Lidington. „Rimini Street hat einen maßgeschneiderten Ansatz, der sich sich von anderen Anbietern unterscheidet. Sie verstehen unseren bestehenden Technology Stack und sie unterstützen uns auf unserem Weg von unserem Ausgangspunkt zu unserem gesetzten Zielpunkt.”

„Cubic Corporation veranschaulicht, was es bedeutet, ein zukunftsorientiertes Unternehmen zu sein – um strategisch in Richtung Wachstum und Rentabilität zu beschleunigen, wobei der teure, disruptive Teufelskreis anbietergesteuerter Upgrades vermieden wird”, so Eric Helmer, Executive Vice President und Global Chief Technology Officer bei Rimini Street. „Wir sind stolz darauf, als vertrauenswürdiger Berater und Unterstützungspartner für das Team von Cubic zu fungieren, um einen messbaren Wert zu liefern und eng zusammenzuarbeiten, um dazu beizutragen, ihre kühne Vision für die Zukunft der Verteidigungs- und Mobilitätsindustrie zu verwirklichen.”

Erhalten Sie weitere Informationen, wie Cubic Corporation SAP durch Rimini Street in ein Sprungbrett für Innovationen verwandelt.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path™-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen nicht auf historischen Fakten, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden in der Regel durch Wörter wie „voraussehen“, „annehmen“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnte“, „derzeit“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „zukünftig“, „beabsichtigen“, „dürfte“, „möglicherweise“, „Ausblick“, „planen“, „möglich“, „Ziel“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „scheinen“, „anstreben“, „sollten“, „werden“, „würden“ oder ähnlichen Wörtern, Phrasen oder Ausdrücken begleitet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen schließen unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, globaler Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie zu unseren Investitionen in solche Initiativen ein. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen des Managements und sind weder Vorhersagen der tatsächlichen Leistung noch Aussagen über historische Fakten. Diese Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf das Geschäft von Rimini Street verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem Rechtsstreitigkeiten, Vereinbarungen und Gerichtsentscheidungen, die Oracle betreffen, die Einstellung der Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle sowie die Auswirkungen auf die zukünftigen Umsätze und Kosten, die im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen entstehen; Veränderungen des Geschäftsumfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen makroökonomischer Trends, geopolitischer Spannungen und Wechselkursänderungen sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Bedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, sowie auf die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; die Entwicklung der Landschaft für Unternehmenssoftware-Management und -Support sowie unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen, zu binden und unseren Kundenstamm weiter auszubauen; der starke Wettbewerb in der Software-Support-Branche und unsere Pläne in Bezug auf unser Preismodell; die Nachfrage der Kunden nach unserem erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolio sowie nach den Produkten und Dienstleistungen, deren Einführung wir planen; unsere Erwartungen im Hinblick auf neue Produktangebote, Partnerschaften und Allianzprogramme, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Partnerschaft mit ServiceNow und unsere innovativen Agentic AI ERP-Lösungen; unsere Fähigkeit, unseren Umsatz zu steigern und genaue Umsatzprognosen zu erstellen, sowie die Ergebnisse jeglicher Bemühungen, die Kosten entsprechend den Umsatzerwartungen zu steuern und unser Angebot zu erweitern; die erwarteten Auswirkungen unseres Personalabbaus im letzten und laufenden Geschäftsjahr sowie die damit verbundenen Umstrukturierungskosten; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes und Erwartungen hinsichtlich der möglichen Einsparungen für Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; zeitliche Variabilität unseres Verkaufszyklus; Risiken im Hinblick auf die Kundenbindungsrate, einschließlich unserer Fähigkeit, diese genau vorherzusagen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams; Unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten; unser Businessplan und unsere Fähigkeit, in Zukunft zu wachsen, sowie unsere Fähigkeit, rentabel zu sein und zu bleiben; die Volatilität unseres Aktienkurses; die Notwendigkeit für uns und unsere Fähigkeit, Eigenkapital oder Fremdkapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen, sowie unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um höhere Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen finanzieren zu können; Risiken im Zusammenhang mit globalen Aktivitäten; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugriff auf unsere IT-Systeme und andere Cybersicherheitsbedrohungen zu verhindern; jegliche Schwachstellen im Zusammenhang mit Technologien der künstlichen Intelligenz (KI), die von uns oder unseren Drittanbietern und Dienstleistern verwendet oder von uns in unsere Dienstleistungsangebote und/oder unsere innovativen Agentic KI-ERP-Lösungen integriert werden; unsere Fähigkeit, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und Datenschutzvorschriften einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein effektives internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu erhalten, zu schützen und zu stärken; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder nachteiliger Entwicklungen hinsichtlich unserer Steuerpositionen; Zollkosten, einschließlich Zollbefreiungen oder der Möglichkeit, Zölle zu mindern, angesichts neuer oder erhöhter Zölle, die von der Regierung der Vereinigten Staaten verhängt werden, sowie der Möglichkeit von Vergeltungsmaßnahmen seitens der betroffenen Länder; ein Unvermögen seitens unseres Unternehmens, angemessene Steuerrückstellungen zu bilden; nachteilige Entwicklungen und Kosten im Zusammenhang mit der Verteidigung in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder neuen Rechtsstreitigkeiten; unsere Fähigkeit, aus unseren operativen Nettoverlusten Vorteile zu erzielen; negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen auf unseren Ruf oder unsere Geschäftstätigkeit sowie zusätzliche Kosten oder Risiken für unser Unternehmen aufgrund unserer Berichterstattung über solche Themen; unsere Fähigkeit, unseren guten Ruf bei der US-Regierung und internationalen Regierungen aufrechtzuerhalten, neue Verträge mit Regierungsbehörden abzuschließen und unseren Status als zugelassener Auftragnehmer der US-Regierung zu bewahren; die laufenden Schuldendienstpflichten unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko; die ausreichende Höhe unserer liquiden Mittel zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; der Umfang und der Zeitpunkt von etwaigen Rückkäufen im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Shareholder Value durch ein solches Programm zu steigern; Unsicherheiten im Hinblick auf den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; Katastrophenereignisse, die unser Geschäft oder das unserer Kunden beeinträchtigen; sowie die, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q vom 30. Oktober 2025 aufgeführt sind und von Zeit zu Zeit durch die zukünftigen Jahresberichte von Rimini Street auf Formular 10-K, die zukünftigen Quartalsberichte auf Formular 10-Q, in aktuellen Berichten auf Formular 8-K und anderen von Rimini Street bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aktualisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten außerdem die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung bestehen. Rimini Street rechnet damit, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Obgleich Rimini Street in Zukunft möglicherweise eine Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen vornehmen wird, lehnt Rimini Street ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzung von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung verstanden werden.

© 2026 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street“ ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.