Cubic Corporation與Rimini Street合作優化SAP支援，加速現代化進程

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 軟體支援與代理型人工智慧ERP公司、Oracle、SAP和VMware軟體的領先協力供應商Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) 今天宣布國防和運輸業創新科技供應商Cubic Corporation已決定與Rimini Street合作支援其現代化戰略，同時繼續保有SAP ECC這個穩定核心，同時在更大的應用範圍中推行人工智慧與自動化。

Cubic放棄昂貴的S/4HANA升級，選用Rimini Street來支援和優化其系統，這一策略幫助Cubic釋出大量人力、時間和資金等資源，重新投入具備大量功能的應用程式、一流人工智慧技術和提升效率行動（包括提高非接觸式發票處理率和減少應付帳款流程中的人工作業）。

「與Rimini Street合作帶來的優勢之一，是我們現在可以全面掌控SAP路線圖，並在更堅實的基礎之上加速現代化、自動化與採行人工智慧。」Cubic Corporation企業應用程式主任Jack Lidington說，「他們有如我們支援模型的延伸，幫助我們在投入轉型之際保有安全性、合規性和完善準備。」

給予SAP更理想的支援、獲得轉型所需的更多預算與餘力

除了立刻節省50%的SAP年度維護費用之外，Cubic還享有持續降低營運成本與冗餘，讓系統保有巔峰表現等附加優勢。

藉由適用SAP的Rimini Support™，Cubic可以得到由全球SAP專家團隊支援的首席支援工程師全天候服務，以及服務等級協定 (SLA) 保障的關鍵問題回應目標。此外，Rimini Street還提供客製化支援、業界領先的「Legislature-to-Live™」稅務、法律和監管更新，以及主動式個人化安全服務保護關鍵資料和生態系統，這些都是Cubic選擇Rimini Street為策略合作夥伴的原因。

Rimini Street也幫助Cubic將內部團隊的心力從例行支援需求轉移到完成高價值的路線圖與現代化行動上，包括評估自動化和人工智慧可帶來的機會。

「身為一所視提供創新解決方案改善營運準備度和全球行動力為使命的公司，找到可支持這份願景的正確合作夥伴非常重要，這也正是我們選擇Rimini Street的原因。」Lidington說，「與其他供應商不同，Rimini Street提供客製方案。他們瞭解我們既有的技術堆疊，根據我們的現況提供支援，幫助我們達成目標。」

「Cubic Corporation展現了一所前瞻思考的企業應有的風範——策略性地朝著成長與獲利加速前進，同時避免因供應商主導的升級造成的高昂成本和破壞性循環。」Rimini Street執行副總裁暨技術長Eric Helmer說，「我們很榮幸能夠成為Cubic團隊信賴的顧問與支援合作夥伴，提出具體價值並攜手實現他們為國防和交通運輸業的未來勾勒的大膽願景。」

進一步認識Cubic Corporation如何在Rimini Street的協助之下將SAP打造為創新的跳板。

關於Rimini Street, Inc.

羅素2000指數 (Russell 2000®) 公司Rimini Street, Inc.（納斯達克代號：RMNI）一家久經考驗、值得信賴的全球供應商，專精於端對端、關鍵任務型企業軟體支援、託管服務及創新的代理型人工智慧ERP解決方案，也是Oracle、SAP和VMware軟體的領先支援服務協力廠商。該公司與《財星》全球百大企業、《財星》500強企業、中型企業、公共事業部門和政府機構簽訂數千份資訊科技服務合約，他們運用Rimini Smart Path™方法論，不僅實現了更優異的營運成果，更節省數十億美元開支，並將資金投入到人工智慧及其他創新領域。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.riministreet.com ，並在 X 、 Facebook 、 Instagram 和 LinkedIn 上與Rimini Street聯絡。

