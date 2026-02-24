Epredia et Mindpeak annoncent un accord de distribution européen pour la reconnaissance d’images basée sur l’IA dans le domaine du diagnostic du cancer

RUNCORN, Royaume-Uni--(BUSINESS WIRE)--Epredia, leader mondial du diagnostic précis du cancer et filiale de PHC Holdings Corporation (TSE : 6523), et Mindpeak, fournisseur de premier plan de solutions d’intelligence artificielle (IA) pour la pathologie clinique et la recherche, ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord de distribution visant à proposer le logiciel de reconnaissance d’images basé sur l’IA de Mindpeak aux clients d’Epredia dans le domaine de la pathologie numérique au sein de l’Union européenne.

Avec l’augmentation des cas de cancer et la complexification des processus de diagnostic, les laboratoires de pathologie sont soumis à une pression croissante pour accélérer les processus et réduire les coûts. La technologie IA de Mindpeak fournit une analyse instantanée, au niveau du pixel, des images numériques d’échantillons de tissus, permettant des évaluations objectives et reproductibles dans le domaine du cancer du sein, du cancer du poumon, de la pathologie gastro-intestinale, de la quantification des biomarqueurs et des études de recherche exploratoire. Ces outils sont conçus pour réduire la variabilité, faciliter la prise de décision et améliorer l’efficacité des flux de travail, le tout sans nécessiter de connexion au cloud, offrant ainsi la confidentialité et la sécurité des données pour les environnements cliniques et de recherche. Le portefeuille d’IA de Mindpeak comprend une gamme de modules marqués CE et destinés uniquement à la recherche.

Dans le cadre de cet accord, Epredia proposera le logiciel d’IA de Mindpeak pour le diagnostic clinique, la recherche translationnelle et le développement pharmaceutique. À l’avenir, Epredia a également l’intention d’étudier l’intégration des solutions d’IA de Mindpeak dans le flux de travail de la solution de pathologie numérique Epredia E1000 Dx, ce qui permettrait un flux de travail transparent et un échange de données rationalisé grâce au système de gestion d’images d’Epredia. La solution E1000 Dx comprend un scanner numérique automatisé à grande vitesse pour l’imagerie de lames entières, avec un visualiseur de qualité médicale et un logiciel avancé de gestion et de visualisation d’images qui permet d’examiner jusqu’à 1 500 images numériques haute résolution par jour.

« Epredia s’engage à fournir le bon outil au bon moment pour aider les laboratoires de pathologie à établir des diagnostics précis et efficaces du cancer, afin que les patients puissent bénéficier des soins dont ils ont besoin », déclare Steven Lynum, président d’Epredia. « L’ensemble de nos solutions, des colorants aux scanners numériques, fonctionne de manière coordonnée pour créer les échantillons de tissus de haute qualité nécessaires au diagnostic, et le logiciel de reconnaissance d’images par IA a le potentiel d’apporter un nouveau niveau de rapidité, de précision et de fiabilité à ce processus. »

« Notre collaboration avec Epredia renforce notre mission commune qui consiste à fournir une assistance fiable et en temps réel par IA aux pathologistes du monde entier », déclare Felix Faber, cofondateur et directeur général de Mindpeak. « Ensemble, nous pouvons aider les laboratoires à obtenir une interprétation plus rapide et plus cohérente des images et à se rapprocher d’un diagnostic du cancer évolutif et dirigé par des experts. »

Cet accord élargira le portefeuille de solutions pathologiques de bout en bout d’Epredia, qui comprend des consommables pathologiques tels que des lames et des colorants, des instruments allant des processeurs de tissus aux cryostats, et des systèmes avancés de gestion d’images, y compris des outils basés sur l’IA.

À propos d’Epredia

Epredia est un leader mondial dans le domaine de l’anatomopathologie, fournissant des solutions complètes pour le diagnostic précis du cancer et le diagnostic tissulaire. S’appuyant sur des marques clés telles que Erie Scientific, Menzel-Gläser, Microm, Shandon et Richard-Allan Scientific, le portefeuille d’Epredia comprend des lames de microscope, des instruments et des consommables. Epredia a été créée à la suite de l’acquisition de l’activité d’anatomopathologie de Thermo Fisher Scientific par PHC Holdings (TSE 6523) en 2019. Epredia possède des sites de production aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, en France et en Chine, et emploie environ 1 200 personnes au total. Epredia s’engage à remplir sa mission qui consiste à améliorer la vie des patients du monde entier en perfectionnant le diagnostic du cancer. Pour plus d’informations sur Epredia et ses produits, rendez-vous sur www.epredia.com.

À propos de PHC Holdings Corporation (PHC Group)

PHC Holdings Corporation (TSE 6523) est un groupe mondial d’entreprises du secteur de la santé dont la mission est de contribuer à la santé de la société grâce à des solutions de santé qui ont un impact positif et améliorent la vie des gens. Ses filiales (collectivement dénommées « PHC Group ») comprennent PHC Corporation, Ascensia Diabetes Care, Epredia, LSI Medience Corporation, Wemex Corporation et Mediford Corporation. Ensemble, ces entreprises développent, fabriquent, vendent et entretiennent des solutions dans les domaines de la gestion du diabète, des solutions de soins de santé, des sciences de la vie et du diagnostic. Le chiffre d’affaires consolidé du PHC Group pour l’exercice 2024 s’est élevé à 361,6 milliards JPY, avec une distribution mondiale de produits et services dans plus de 125 pays et régions. www.phchd.com

À propos de Mindpeak

Fondée en 2018, Mindpeak est une entreprise innovante à l’échelle mondiale dans le domaine des solutions de pathologie numérique basées sur l’IA. La société développe des algorithmes de pointe qui assistent les pathologistes dans leurs diagnostics de routine, en se concentrant sur l’automatisation de l’analyse des tissus pour obtenir des résultats plus rapides et plus précis. La plateforme Mindpeak est conçue pour améliorer la productivité et la fiabilité des diagnostics dans les laboratoires cliniques, contribuant ainsi à améliorer les résultats des patients dans le domaine des soins contre le cancer. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mindpeak.ai, Twitter et LinkedIn.

