Andersen Consulting erweitert Daten- und Analysefähigkeiten mit Insight Consulting

Insight Consulting bietet End-to-End-Dienstleistungen über das gesamte digitale Wertschöpfungsnetzwerk hinweg, einschließlich digitaler Strategie, digitaler Kompetenz, Unternehmens-KI, kundenspezifischer Softwareentwicklung, Datenintegration, Analytik sowie Planung und Prognose. Seine multidisziplinären Teams zeichnen sich durch Expertise in den Bereichen Personal, Technologie und Prozesse aus und stellen sicher, dass ein effektives Change Management alle drei Elemente umfasst. Das Unternehmen ist in unterschiedlichen Branchen tätig, beispielsweise im Einzelhandel, in der Logistik, im Gastgewerbe, im Finanzwesen, in der Fertigung, in der Reisebranche, in der Landwirtschaft, in der Automobilindustrie und im Gesundheitswesen.

„Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting bietet uns die Möglichkeit, unsere globale Präsenz auszubauen und von fortschrittlichen Methoden zu profitieren. Im Gegenzug bringen wir unsere regionalen Kenntnisse und unsere Expertise im Bereich Daten und Analysen ein“, so Sean Taylor, Director von Insight Consulting. „Außerdem werden wir Kunden weltweit unterstützen können, Vertrauen in den Einsatz von KI aufzubauen, ihre digitale Strategie an ihren Geschäftsanforderungen auszurichten und sicherzustellen, dass sie Technologien effektiv nutzen, um konkrete Ergebnisse zu erzielen.“

„Die Integration von Insight Consulting steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie unseres Unternehmens und unserem Engagement, unser globales Angebot auszubauen“, so Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Die Zusammenarbeit bietet uns die Möglichkeit, unsere Lösungen für die digitale Transformation durch die Kombination von lokalem Fachwissen und globalen Kompetenzen zu optimieren und so die Anforderungen unserer Kunden besser zu erfüllen.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise in den Bereichen globale Mobilität und Beratung auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

