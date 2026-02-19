Arverne confie un mandat de conseil financier à Macquarie Capital et annonce son Capital Markets Day qui se tiendra le 26 mars 2026

PAU, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales annonce avoir sélectionné Macquarie Capital comme conseil financier pour l’étude du financement de la croissance du Groupe et consacrera une journée à la présentation de sa stratégie et de ses ambitions le 26 mars prochain.

Macquarie Capital détient une expertise unique au service du développement et de l'investissement pour des entreprises d'infrastructures et d'énergie. Cet acteur majeur jouit d’une reconnaissance internationale dans le financement de projets de transition énergétique, de géothermie et de lithium, ainsi que de l’ensemble de la chaîne de valeur des batteries, des métaux critiques aux gigafactories. Ce choix s’inscrit dans la continuité du rôle de Macquarie Capital en tant que conseil financier du projet Lithium de France.

Le Capital Markets Day marquera une étape importante pour Arverne, en mettant en perspective les jalons franchis, la présentation de ses activités Forage & Travaux, Chaleur & Froid et Métaux critiques ainsi que les ambitions portées par son plan stratégique.

Pierre Brossollet, PDG et fondateur d’Arverne, déclare : « La place prépondérante accordée à la géothermie dans la nouvelle feuille de route énergétique française impose le développement d’une filière nationale solide, dont Arverne est le fer de lance. La stratégie du Groupe a été renforcée pour promouvoir la géothermie, avec un portefeuille étendu de projets au modèle économique vertueux. En parallèle, le projet Lithium de France en Alsace progresse avec succès dans sa phase pré-industrielle. Je me réjouis de présenter le plan et les ambitions d’Arverne aux investisseurs le 26 mars. Les équipes sont pleinement engagées pour accélérer l’émergence de la géothermie, cette solution souveraine d’énergie propre qui repose littéralement sous nos pieds.»

A propos d’ARVERNE

ARVERNE, 1er fournisseur français de solutions géothermales.

Grâce à son expertise, Arverne transforme les ressources naturelles de notre sol et développe des offres locales de chaleur, de froid et de lithium. Entreprise à mission et cotée sur Euronext Paris, Arverne œuvre pour une énergie souveraine en circuit court, au service des territoires et des industriels.

www.arverne.earth