-

Arverne confie un mandat de conseil financier à Macquarie Capital et annonce son Capital Markets Day qui se tiendra le 26 mars 2026

PAU, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales annonce avoir sélectionné Macquarie Capital comme conseil financier pour l’étude du financement de la croissance du Groupe et consacrera une journée à la présentation de sa stratégie et de ses ambitions le 26 mars prochain.

Macquarie Capital détient une expertise unique au service du développement et de l'investissement pour des entreprises d'infrastructures et d'énergie. Cet acteur majeur jouit d’une reconnaissance internationale dans le financement de projets de transition énergétique, de géothermie et de lithium, ainsi que de l’ensemble de la chaîne de valeur des batteries, des métaux critiques aux gigafactories. Ce choix s’inscrit dans la continuité du rôle de Macquarie Capital en tant que conseil financier du projet Lithium de France.

Le Capital Markets Day marquera une étape importante pour Arverne, en mettant en perspective les jalons franchis, la présentation de ses activités Forage & Travaux, Chaleur & Froid et Métaux critiques ainsi que les ambitions portées par son plan stratégique.

Pierre Brossollet, PDG et fondateur d’Arverne, déclare : « La place prépondérante accordée à la géothermie dans la nouvelle feuille de route énergétique française impose le développement d’une filière nationale solide, dont Arverne est le fer de lance. La stratégie du Groupe a été renforcée pour promouvoir la géothermie, avec un portefeuille étendu de projets au modèle économique vertueux. En parallèle, le projet Lithium de France en Alsace progresse avec succès dans sa phase pré-industrielle. Je me réjouis de présenter le plan et les ambitions d’Arverne aux investisseurs le 26 mars. Les équipes sont pleinement engagées pour accélérer l’émergence de la géothermie, cette solution souveraine d’énergie propre qui repose littéralement sous nos pieds.»

A propos d’ARVERNE

ARVERNE, 1er fournisseur français de solutions géothermales.
Grâce à son expertise, Arverne transforme les ressources naturelles de notre sol et développe des offres locales de chaleur, de froid et de lithium. Entreprise à mission et cotée sur Euronext Paris, Arverne œuvre pour une énergie souveraine en circuit court, au service des territoires et des industriels.
www.arverne.earth

Contacts

Relations médias : communication@arverne.earth / arvernegroup@image7.fr
Relations investisseurs : investor.relations@arverne.earth Presse financière : anne-claire.taton@seitosei-actifin.com

Arverne

BOURSE:ARVEN
Release Versions
EnglishFrench

Contacts

Relations médias : communication@arverne.earth / arvernegroup@image7.fr
Relations investisseurs : investor.relations@arverne.earth Presse financière : anne-claire.taton@seitosei-actifin.com

More News From Arverne

Arverne annonce la nomination de Christophe Constant, au poste de Directeur de sa filiale Lithium de France

PAU, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales poursuit le renforcement de son management avec la nomination de Christophe Constant au poste de Directeur de Lithium de France. Créé en 2020, la vocation de Lithium de France est d’accélérer la transition énergétique par la fourniture de chaleur aux entreprises, aux agriculteurs comme aux collectivités territoriales, et la production de lithium géothermal destinée a...

Arverne : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

PAU, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales, annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : - 30 125 titres - 105 825,38 € Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de : - 57 252 titres à l’achat pour un montant de 292 306,43 € - 69 003 titres à la vente pour un montant...

Arverne : Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 31 décembre 2025

PAU, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales, publie l’information relative au nombre total des droits de vote et au nombre d’actions composant son capital social au 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-23 du Code de commerce. Date Nombre d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote 31 décembre 2025 42 076 081 Nombre de droits de vote théoriques : 42 076 081 No...
Back to Newsroom