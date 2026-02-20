-
Presentación de NVIDIA Solution Center: la gama de soluciones de IA de Grid Dynamics para reducir costes en el sector minorista y manufacturero
Presentación de NVIDIA Solution Center: la gama de soluciones de IA de Grid Dynamics para reducir costes en el sector minorista y manufacturero
Share
Puntos clave:
- Permite a las empresas sustituir las costosas y recurrentes cuotas de licencia SaaS por soluciones con tecnología de NVIDIA de alto rendimiento y rentables
- Las ofertas se basan en las soluciones probadas de Grid Dynamics para sus clientes y aprovechan la tecnología de NVIDIA
- Implementado de forma comercial, con clientes adicionales que han expresado su interés
- NVIDIA y Grid Dynamics presentaron conjuntamente estas soluciones en la conferencia de la National Retail Federation (NRF) celebrada en enero de 2026
- Obtenga más información en el blog publicado por NVIDIA
SAN RAMÓN, California--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), socio líder en transformación de IA para las empresas de la lista Fortune 1000, ha anunciado hoy el lanzamiento de su NVIDIA Solution Center.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
Contacts
Grid Dynamics
Cary Savas
+1 (650) 523 5000
investorrelations@griddynamics.com
More News From Grid Dynamics Holdings, Inc.
Resumen: Grid Dynamics firma un acuerdo de colaboración estratégica con AWS para impulsar las bases de datos para la IA generativa
SAN RAMÓN, California--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ: GDYN) (Grid Dynamics), proveedor líder de consultoría de TI y servicios digitales, acaba de anunciar la firma de un acuerdo de colaboración estratégica (SCA) plurianual con Amazon Web Services (AWS). El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto qu...
Grid Dynamics y Temporal Technologies presentan una nueva plataforma de inteligencia artificial para impulsar la innovación empresarial
SAN RAMON, California--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), un proveedor líder de servicios de consultoría tecnológica, ingeniería de plataformas y productos, IA y compromiso digital, acaba de anunciar el lanzamiento de Temporal Agentic AI Platform, desarrollada en colaboración con Temporal Technologies. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada...
Resumen: Grid Dynamics ayuda a SmartRay a crear una plataforma de inspección robótica con IA en colaboración con Wandelbots
SAN RAMÓN, California--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), proveedor líder de servicios de consultoría tecnológica, ingeniería de plataformas y productos, IA y compromiso digital, ha anunciado hoy el exitoso lanzamiento de la nueva plataforma de software de SmartRay para la inspección robótica de soldaduras. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser compa...