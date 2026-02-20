Presentación de NVIDIA Solution Center: la gama de soluciones de IA de Grid Dynamics para reducir costes en el sector minorista y manufacturero

SAN RAMÓN, California--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), socio líder en transformación de IA para las empresas de la lista Fortune 1000, ha anunciado hoy el lanzamiento de su NVIDIA Solution Center.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.