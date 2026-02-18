-

Andersen Consulting amplia suas capacidades em dados e análises com Insight Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting amplia sua plataforma mediante um Contrato de Cooperação com a Insight Consulting, uma consultoria líder em estratégia digital e dados com presença na África do Sul, Moçambique e Reino Unido.

A Insight Consulting fornece serviços completos em toda a cadeia de valor digital, incluindo estratégia digital, fluência digital, IA empresarial, desenvolvimento de software personalizado, integração de dados, análises, planejamento e previsão. Suas equipes multidisciplinares reúnem experiência em pessoas, tecnologia e processos, garantindo que a gestão eficaz de mudanças abranja todos estes três elementos. A empresa atua em diversos setores, como varejo, logística, hotelaria, finanças, fabricação, turismo, agronegócio, automotivo e saúde.

"Cooperar com a Andersen Consulting nos dá acesso a uma presença mundial mais ampla e a metodologias avançadas, além de nos possibilitar contribuir com nosso conhecimento e experiência regional em dados e análises", disse Sean Taylor, Diretor da Insight Consulting. "Além disto, estaremos aptos a ajudar clientes de todo o mundo a desenvolver confiança em adotar IA, ao alinhar a estratégia digital às necessidades de negócios e garantir que possam aproveitar a tecnologia de modo eficaz para gerar resultados significativos."

"A incorporação da Insight Consulting está alinhada à estratégia de crescimento de nossa organização e nosso compromisso de intensificar nossa oferta internacional", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "Esta cooperação nos permite aperfeiçoar nossas soluções de transformação digital, ao combinar conhecimento local com recursos internacionais, o que nos ajuda a satisfazer melhor as necessidades de nossos clientes."

A Andersen Consulting é uma consultoria multinacional que oferece um amplo conjunto de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting se integra ao modelo de serviços multidimensional da Andersen Global, fornecendo serviços de consultoria, tributação, assessoria jurídica, avaliação, mobilidade global e consultoria de classe mundial em uma plataforma internacional com mais de 50.000 profissionais ao redor do mundo e presença em mais de 1.000 localidades através suas empresas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria através de suas empresas-membro e colaboradoras a nível mundial.

