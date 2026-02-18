Andersen Consulting élargit ses capacités en matière de données et d’analyse grâce à Insight Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi d’enrichir sa plateforme grâce à un accord de collaboration passé avec Insight Consulting, un cabinet de conseil de premier plan spécialisé dans les données et les stratégies numériques, présent en Afrique du Sud, au Mozambique et au Royaume-Uni.

Insight Consulting propose des services complets tout au long du réseau de valeur numérique, notamment en termes de stratégie numérique, de maîtrise du numérique, d’IA d’entreprise, de développement de logiciels sur mesure, d’intégration des données, d’analyse, de planification et de prévision. Ses équipes multidisciplinaires apportent leur expertise en matière de ressources humaines, de technologie et de processus pour garantir une gestion efficace du changement prenant en compte ces trois éléments. La société travaille dans divers secteurs tels que la vente au détail, la logistique, l’hôtellerie, la finance, la fabrication, le voyage, l’agriculture, l’automobile et les soins de santé.

« Notre collaboration avec Andersen Consulting nous permet de bénéficier d’une présence mondiale plus étendue et de méthodologies avancées, tout en apportant notre connaissance régionale et notre expertise dans les domaines des données et de l’analyse », a déclaré Sean Taylor, directeur d’Insight Consulting. « De plus, nous allons être en mesure d’aider nos clients du monde entier à renforcer leur confiance dans l’adoption de l’IA, à aligner leur stratégie numérique sur leurs besoins commerciaux et à exploiter efficacement la technologie pour obtenir des résultats significatifs. »

« L’ajout d’Insight Consulting cadre avec la stratégie de croissance de notre organisation et avec notre engagement à renforcer notre offre mondiale », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et chef de la direction d’Andersen. « Cette collaboration nous permet d’améliorer nos solutions de transformation numérique en combinant expertise locale et capacités mondiales pour mieux répondre aux besoins de nos clients. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

