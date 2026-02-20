Vorstellung des NVIDIA Solution Center: Die KI-Lösungen von Grid Dynamics zur Kostensenkung im Einzelhandel und in der Fertigung

SAN RAMON, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), ein führender KI-Transformationspartner für Fortune-1000-Unternehmen, gab heute die Einführung seines NVIDIA Solution Center bekannt. Diese Reihe einsatzbereiter KI-Anwendungen unterstützt Einzelhandels- und Fertigungsunternehmen dabei, von kostspieligen, wiederkehrenden SaaS-Lizenzen und Abonnementgebühren auf leistungsstarke, NVIDIA-basierte Lösungen umzusteigen. Weitere Informationen finden Sie in der aktuellen Ankündigung von NVIDIA.

Das NVIDIA Solution Center basiert auf den bewährten und erfolgreichen Implementierungen von Grid Dynamics bei Kunden aus dem Einzelhandel und der Fertigungsindustrie. Die Reihe nutzt Softwarekomponenten von NVIDIA, darunter Metropolis, Omniverse und Nemotron. Alle Lösungen bieten eine flexible Bereitstellung am Netzwerkrand, in lokalen Rechenzentren oder in der Cloud, sodass Kunden ein optimales Gleichgewicht zwischen Inferenzkosten, Latenz, Datenschutz und anderen betrieblichen Anforderungen erreichen können.

Die Reihe deckt die folgenden Anwendungsfälle ab, die auf die Bedürfnisse von Kunden aus dem Einzelhandel und der Fertigungsindustrie zugeschnitten sind:

Videoanalyse für Fabrik-, Lager- und Ladenbetrieb, unterstützt die Überwachung der Compliance, die Qualitätskontrolle von Verpackungen, die Verlustprävention und andere Anwendungsfälle.

Intralogistikoptimierung, Unterstützung von Lagerabläufen, Roboterlinien und andere damit verbundene Szenarien.

Erstellung und Validierung digitaler Inhalte, Unterstützung bei der Anreicherung von Produktdaten und der Bilderzeugung.

Grid Dynamics intensiviert seine Markteinführungsbemühungen und den Vertrieb dieser Lösungen über Vertriebskanäle. Das Unternehmen hat die Lösungen kürzlich in Zusammenarbeit mit NVIDIA auf führenden Branchenveranstaltungen vorgestellt, darunter die NRF 2026: Retail’s Big Show.

„Viele Kunden aus dem Einzelhandel und der Fertigungsindustrie zahlen entweder zu viel für KI oder zögern aufgrund der Komplexität und der Betriebskosten mit der Einführung“, erklärte Ilya Katsov, CTO für Amerika bei Grid Dynamics. „Diese Reihe bietet kosteneffiziente, einsatzbereite Lösungen für Anwendungsfälle, in denen NVIDIA-basierte Architekturen SaaS-Alternativen übertreffen. Es handelt sich nicht nur um ein technisches Upgrade, sondern um einen finanziellen Katalysator für die Skalierung von KI an Tausenden von Standorten.“

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) ist ein führender Partner für die KI-Transformation von Fortune-1000-Unternehmen. Wir verbinden fundiertes KI-Know-how mit bewährter Erfahrung im Unternehmensbereich, um Kunden dabei zu unterstützen, geeignete Investitionsbereiche für KI zu identifizieren, skalierbare Systeme aufzubauen und einen echten geschäftlichen Mehrwert aus KI-Implementierungen zu erzielen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von Grid Dynamics ist unsere fast zwei Jahrzehnte währende Technologieführerschaft und unsere bahnbrechende Expertise im Bereich Unternehmens-KI. Grid Dynamics wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley sowie Niederlassungen in ganz Amerika, Europa und Indien. Um mehr über Grid Dynamics zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

