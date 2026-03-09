Perpetual Atomics Ltd, QSA Europe, QSA Global und Reef Origin werden bei der Errichtung von Radioisotopen-Kraftwerken in Europa zusammenarbeiten

LEICESTER, England, DOBŘANY, Tschechische Republik, BOSTON und LONDON--(BUSINESS WIRE)--Perpetual Atomics Ltd, QSA Europe (ein Handelsname von Loma Systems s.r.o.), QSA Global, Inc. und Reef Origin haben in Prag eine Absichtserklärung unterzeichnet, um bei der industriellen Produktion von Radioisotopen-Stromversorgungssystemen in Europa zusammenzuarbeiten.

Diese Absichtserklärung baut auf der bestehenden Zusammenarbeit zwischen QSA Global, Inc. und Perpetual Atomics Ltd auf und erweitert und stärkt die Kapazitäten und Fähigkeiten zur Herstellung von Radioisotopen-Stromversorgungssystemen in Europa. Die wichtige Partnerschaft mit QSA Europe ermöglicht den Zugang zu bestehenden Einrichtungen, Kapazitäten, Kenntnissen und Know-how für die Lagerung, Handhabung und den Vertrieb von kommerziellen Radioisotopensystemen für terrestrische Anwendungen. Diese Fähigkeit lässt sich direkt auf Radioisotopen-Energie-Technologien für den Weltraum übertragen.

Radioisotopen- und Kernkrafttechnologien gelten als unverzichtbar für eine Reihe von Einsatzszenarien im Weltraum, darunter auch die Herausforderung der Ressourcennutzung im Weltraum.

Dieser erste Schritt konzentriert sich zunächst auf Radioisotopen-Heizgeräte (RHUs) und befasst sich mit der Montage von RHUs in Europa in großem Maßstab, mit dem Ziel, diese Kapazität entsprechend den Markt- und Kundenanforderungen auszubauen. Diese Absichtserklärung baut auch auf den jüngsten Ankündigungen zu den von Perpetual Atomics unterzeichneten Vereinbarungen zur europäischen Americium-Lieferkette auf.

Aufbauend auf der Markteinführung von Perpetual Atomics im Jahr 2024 unterstreicht diese Entwicklung erneut das Engagement des Unternehmens, Technologie, strategische Partnerschaften und Innovation in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten zu stellen, wobei der Schwerpunkt auf der Bereitstellung einsetzbarer, praxisorientierter Lösungen liegt.

Über QSA Europe QSA Europe (ein Handelsname von Loma Systems s.r.o.) wurde 2012 in Dobřany, Tschechische Republik, gegründet und ist die europäische Produktions- und Vertriebszentrale von QSA Global, Inc. Als führender Anbieter von industriellen Radioisotopenlösungen nutzt das Unternehmen sein etabliertes Qualitätsprogramm und seine regulatorische Expertise, um als wichtiger Infrastruktur-Hub für die Produktion von Radioisotopen-Stromversorgungssystemen für den europäischen Raumfahrtsektor zu fungieren.

Über Perpetual Atomics Perpetual Atomics stützt sich auf über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Weltraum-Kernenergiesysteme, Weltraumwissenschaft und Weltraumforschung. Perpetual Atomics, ein Ausgründungsunternehmen der Universität Leicester, ist ein weltweit führender Anbieter von Radioisotopen-Energietechnologien auf Americium-Basis und deren Anwendungen. Perpetual Atomics ist in der gesamten Branche tätig – von Treibstoffen über Wärmequellen bis hin zu Radioisotopen-Stromversorgungssystemen – und bietet innovative Lösungen für die Herausforderungen der Stromversorgung bei Weltraummissionen. Das Unternehmen unterstützt die Fähigkeit, „die Nacht zu überstehen“, und den Betrieb in den anspruchsvollsten Umgebungen.

Über QSA Global, Inc. QSA Global verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von kommerziellen radioaktiven versiegelten Strahlenquellen für den industriellen Einsatz unter härtesten terrestrischen Bedingungen und ist daher ein idealer Partner für diese Entwicklung. Die Infrastruktur, die Qualitätssysteme und die nachgewiesene Erfolgsbilanz des Unternehmens machen es zu einem idealen Partner für Perpetual Atomics, das sein Portfolio und seine internationale Präsenz ausbaut.

Über Reef Origin: Reef Origin wurde im Jahr 2001 gegründet und verfügt über ein globales Portfolio an Vermögenswerten mit einem Unternehmenswert von 20 Milliarden Pfund, das eine nachhaltige Erd- und Weltraumwirtschaft umfasst. Als Entwickler, Betreiber und Investor mit thematischen Plattformen in den Bereichen Immobilien, digitale und energetische Infrastruktur sowie Ressourcen und Technologie weltweit unterstützt die Zusammenarbeit ihre Investitionsziele.

Professor Richard Ambrosi, Chief Scientific Officer und Gründungsdirektor von Perpetual Atomics, erklärte: „Radioisotop-Energie-Technologien gewinnen zunehmend an Bedeutung für eine Vielzahl von Anwendungen im Weltraum. Diese Zusammenarbeit eröffnet einen Weg zum Aufbau einer europäischen Radioisotopenproduktionskapazität. Die jahrzehntelange Expertise von Perpetual Atomics im Bereich der Kernenergiesysteme für die Raumfahrt, die die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt, sowie die Partnerschaften und Kooperationen des Unternehmens ermöglichen den Einsatz von Radioisotopenprodukten und -systemen.“

Jake Bourn, VP/GM bei QSA Global, Inc., erklärte: „Diese Vereinbarung stellt eine strategische Erweiterung der Mission von QSA Europe dar. Wir sind entschlossen, unsere Ressourcen und unser Fachwissen in der Tschechischen Republik für den Aufbau einer robusten Fertigungskapazität einzusetzen, die der wachsenden Nachfrage nach zuverlässiger Energieversorgung im Weltraum gerecht wird. Diese Partnerschaft gewährleistet, dass die Infrastruktur, die wir heute aufbauen, die europäische Raumfahrtwirtschaft über Jahrzehnte hinweg unterstützen wird."

Dr. Joe Lapinskas, Director of Innovation and Marketing bei QSA Global, Inc., erklärte: „Diese erweiterte Partnerschaft stellt den nächsten entscheidenden Schritt beim Aufbau der Infrastruktur für die europäische Produktion von Radioisotop-Stromversorgungssystemen dar. Wir bauen auf dem etablierten Qualitätsprogramm von QSA Europe, den tief verwurzelten Beziehungen zu Aufsichtsbehörden und den bewährten Vertriebskapazitäten auf, um die industrielle Grundlage zu schaffen, die für die zuverlässige Herstellung und sichere Lieferung von radioisotopbasierten Wärme- und Stromsystemen erforderlich ist."

Piers Slater, CEO von Reef Origin, erklärte: „Wir freuen uns sehr über diese erste Investition der Energie- und Rohstoffsparte von Reef Origin. Diese Zusammenarbeit entspricht unserer Strategie, in Vermögenswerte zu investieren, die sich durch Nachhaltigkeit und Knappheit auszeichnen, und unterstützt unsere übergeordnete Mission, eine nachhaltige Erd- und Weltraumwirtschaft zu schaffen."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.