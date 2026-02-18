Cubic Corporation optymalizuje wsparcie w zakresie SAP, stawiając na Rimini Street w celu przyspieszenia modernizacji

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), Software Support and Agentic AI ERP Company™, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware, poinformował dzisiaj, że firma Cubic Corporation, innowacyjny dostawca technologii na rzecz sektora obrony i transportu, nawiązała współpracę z Rimini Street w celu wsparcia realizowanej strategii modernizacyjnej przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej pracy systemu SAP ECC oraz w celu rozważenia inicjatyw w zakresie AI i automatyzacji w obrębie szerszego wachlarza aplikacji.

Strategia polegająca na rezygnacji z kosztownej aktualizacji do S/4HANA, a zamiast tego na wsparciu i optymalizacji dotychczasowych systemów we współpracy z Rimini Street umożliwiła firmie Cubic uwolnienie znaczących zasobów ludzkich, a także czasu i środków finansowych, które firma może teraz przeznaczyć na zakup zaawansowanych aplikacji, wdrożenie nowoczesnych technologii AI i realizację inicjatyw na rzecz zwiększenia efektywności, w tym udoskonalenie tempa bezdotykowego przetwarzania faktur i ograniczenie czynności ręcznych w ramach procesów związanych z rozliczaniem należności.

– Dzięki nawiązaniu współpracy z Rimini Street zyskaliśmy pełną kontrolę nad planem działania w zakresie oprogramowania SAP i solidniejszy fundament, który pozwoli nam przyspieszyć inicjatywy w zakresie modernizacji, automatyzacji i AI – powiedział Jack Lidington, dyrektor ds. aplikacji firmowych w Cubic Corporation. – Jest to rozszerzenie naszego własnego modelu wsparcia, które pomaga nam zachować bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i gotowość, a jednocześnie nadać tempo transformacji.

Lepsze wsparcie w zakresie oprogramowania SAP, większy budżet i więcej możliwości pod względem transformacji

Oprócz bezpośrednich oszczędności rzędu 50% rocznych kosztów utrzymania SAP firma Cubic zyskała dodatkowe korzyści, które jeszcze bardziej ograniczają jej koszty operacyjne i nadmiarowe działania, pozwalając zachować doskonałą wydajność systemów.

Dzięki rozwiązaniu Rimini Support™ dla SAP firma Cubic zyskała dostęp do głównego inżyniera wsparcia, wspomaganego przez zespół globalnych specjalistów z dziedziny oprogramowania SAP, który jest dostępny przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu 365 dni w roku, a także korzysta z gwarantowanego w ramach SLA docelowego czasu reakcji na problemy o znaczeniu krytycznym. Cubic postrzega Rimini Street jako partnera strategicznego również ze względu na otrzymane wsparcie w zakresie personalizacji, wiodące w branży aktualizacje Legislature-to-Live™ dotyczące kwestii podatkowych, prawnych i regulacyjnych, a także proaktywne, spersonalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa zapewniające ochronę krytycznych danych i ekosystemów.

Dzięki Rimini Street firma Cubic mogła również odciążyć wewnętrzny zespół, aby zamiast bieżącego wsparcia mógł skoncentrować się na realizacji działań o wyższej wartości i inicjatyw modernizacyjnych, w tym na ocenie możliwości wdrożenia automatyzacji i AI.

– Nasza firma pragnie dostarczać innowacyjne rozwiązania zwiększające gotowość operacyjną i mobilność na całym świecie, dlatego znalezienie właściwego partnera zdolnego do wsparcia tej wizji było dla nas kwestią o kluczowym znaczeniu; partnerem takim okazała się firma Rimini Street – powiedział Lidington. – Rimini Street stosuje zindywidualizowane podejście, które wyróżnia ją na tle innych dostawców. Firma ta rozumie nasz stos technologiczny i wspiera nas w podążaniu wytyczoną ścieżką ku przyszłości.

– Cubic Corporation to doskonały przykład firmy nastawionej na przyszłość: strategicznie przyspieszającej rozwój i rentowność, rezygnując z kosztownych i uciążliwych cykli aktualizacji forsowanych przez dostawców oprogramowania – powiedział Eric Helmer, wiceprezes wykonawczy i globalny dyrektor ds. technicznych w Rimini Street. – Jesteśmy dumni, że możemy być zaufanym doradcą zespołu Cubic i partnerem zapewniającym mu wsparcie poprzez dostarczanie wymiernych korzyści i ścisłą współpracę w celu realizacji śmiałej wizji przyszłości sektora obrony i mobilności.

Dowiedz się więcej na temat wsparcia Rimini Street, które pozwoliło firmie Cubic Corporation zmienić swój system SAP w pomost sprzyjający innowacjom.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest sprawdzonym, zaufanym globalnym dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania o krytycznym znaczeniu dla firm, usług zarządzanych oraz innowacyjnych rozwiązań opartych na AI typu agent w dziedzinie ERP, a także wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware. Firma podpisała tysiące umów w sprawie świadczenia usług IT z organizacjami sklasyfikowanymi w rankingach Fortune Global 100, Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i administracji, które wybrały metodologię Rimini Smart Path™, aby uzyskać lepsze wyniki operacyjne, miliardy dolarów oszczędności oraz możliwość sfinansowania AI i innych innowacji.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.riministreet.com, oraz na profilach Rimini Street w serwisach X, Facebook, Instagram i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „zakłada”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „prognoza”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „perspektywy”, „planuje”, „możliwe”, „cel”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. koszty związane z postępowaniami sądowymi, uzgodnieniami i nakazami sądowymi dotyczącymi Oracle, koszty wycofania wsparcia dla produktów Oracle PeopleSoft oraz ich wpływ na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ makroekonomicznych trendów, napięć geopolitycznych i wahania kursów walut, oraz zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą jej klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają obecni i potencjalni klienci, a także zdolność spółki do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania oraz zamiary spółki w odniesieniu do przyjętego modelu ustalania cen; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; oczekiwania spółki co do nowej oferty produktów, partnerstw i programów partnerskich, w tym między innymi partnerstwa z ServiceNow oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie ERP opartych na sztucznej inteligencji typu agent; zdolności spółki do zwiększenia przychodów i precyzyjnego prognozowania ich wysokości, a także efekty wszelkich działań na rzecz zarządzania kosztami w celu spełnienia bieżących oczekiwań wobec poziomu przychodów i rozszerzenia oferty spółki; spodziewany wpływ redukcji personelu w ostatnim i bieżącym roku obrotowym oraz związane z tym koszty reorganizacji; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez spółkę rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; biznesplan spółki, jej zdolności do przyszłego rozwoju oraz osiągnięcia i utrzymania rentowności; zmienność cen akcji; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do systemów informatycznych spółki i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa; wszelkie niedociągnięcia związane z korzystaniem z technologii sztucznej inteligencji (AI) przez spółkę lub dostawców zewnętrznych, lub włączeniem jej przez spółkę do oferty usług lub jej innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie ERP opartych na sztucznej inteligencji typu agent; zdolność do ochrony informacji poufnych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; zdolność spółki do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych spółki; koszty należności celnych, w tym zwolnień celnych lub zdolności do ograniczenia wysokości należności celnych, w świetle nowych lub zwiększonych ceł nałożonych przez rząd Stanów Zjednoczonych i potencjalnych handlowych środków odwetowych ze strony odnośnych krajów; niezdolność do ustanowienia odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi; zdolność do uzyskania korzyści w przypadku strat netto z działalności operacyjnej; wszelki negatywny wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym na reputację spółki lub jej działalność oraz narażenie spółki na dodatkowe koszty lub ryzyko związane ze sprawozdawczością w tych dziedzinach; zdolność spółki do utrzymania dobrych relacji z rządem Stanów Zjednoczonych i rządami innych państw, do pozyskania nowych umów z podmiotami państwowymi oraz utrzymania statusu zatwierdzonego dostawcy rządu Stanów Zjednoczonych; wpływ bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 30 października 2025 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (U.S. Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany lub prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2026 Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logo Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, i – o ile nie wskazano inaczej – spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.