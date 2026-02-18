Andersen Consulting verruimt haar data- en analysecapaciteiten met Insight Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting voegt diepgang aan haar platform toe via een samenwerkingsakkoord met Insight Consulting, een toonaangevend adviesbureau gespecialiseerd in data- en digitale strategieën met aanwezigheid in Zuid-Afrika, Mozambique en de UK.

Insight Consulting verschaft end-to-end services in het netwerk van digitale waarden, waaronder digitale strategie, digitale vlotheid, bedrijfs-AI, gepersonaliseerde softwareontwikkeling, gegevensintegratie, analyse en planning en prognose. Haar multidisciplinaire teams verrijken mensen, technologie en proces met expertise, en verzekert dat effectief veranderingsmanagement alle drie elementen omspant. Het bedrijf is actief in sectoren zoals retail, logistiek, de horeca, financiën, productie, de reissector, landbouw, de automobielsector en gezondheidszorg.

“Met Andersen Consulting samenwerken geeft ons toegang tot een ruimere wereldwijde voetafdruk en geavanceerde methodologieën, terwijl het ons ook in staat stelt om onze regionale kennis en expertise in data en analyse ten dienste te stellen,” verklaart Sean Taylor, directeur van Insight Consulting. “Verder zullen we klanten over de hele wereld kunnen helpen om vertrouwen op te bouwen in het toepassen van AI, door digitale strategie op bedrijfsbehoeften af te stemmen en te verzekeren dat zij technologie op doeltreffende wijze kunnen inzetten om betekenisvolle resultaten te bevorderen.”

“De toevoeging van Insight Consulting strookt perfect met de groeistrategie van onze organisatie en ons engagement om ons wereldwijde aanbod te verstevigen,” aldus Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. “Dankzij deze samenwerking kunnen we onze oplossingen voor digitale transformatie verbeteren door lokale expertise te combineren met wereldwijde capaciteiten. Op die manier kunnen we beter aan de behoeften van onze klanten voldoen.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie- en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op gebied van consultancy, belastingadvies, juridische dienstverlening, taxatie, wereldwijde mobiliteit en advies van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.