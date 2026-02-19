-

NHOA Energy avanza en el suministro de la batería Broni de 51 MWh para Neoen en Italia

El proyecto confirma el compromiso a largo plazo de NHOA Energy con el mercado italiano

MILÁN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, proveedor internacional de sistemas de almacenamiento de energía de escala industrial, está avanzando en la construcción de la batería Broni, un proyecto de 10 MW/51 MWh ubicado en Broni (Pavia), Italia, desarrollado para Neoen, uno de los principales productores independientes de energía renovable del mundo.

Las obras civiles del complejo están actualmente en marcha y avanzan según lo previsto, y está previsto que las actividades para su puesta en marcha comiencen a finales de la primavera de 2026.

Una vez en funcionamiento, la batería Broni proporcionará importantes servicios de flexibilidad al sistema eléctrico italiano, contribuyendo a la estabilidad y fiabilidad de la red a medida que aumenta la presencia de las energías renovables.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Comunicaciones: Teresa Pogliani, +39 340 464 9719, media.relations@nhoa.energy

Industry:

NHOA Energy

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Comunicaciones: Teresa Pogliani, +39 340 464 9719, media.relations@nhoa.energy

More News From NHOA Energy

Resumen: EnergyAustralia, Enerven y NHOA Energy celebran el cierre financiero y el lanzamiento del proyecto de baterías Hallett de 245 MWh en la región de Australia Meridional

MILÁN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, proveedor global de sistemas de almacenamiento de energía a escala industrial, acaba de presentar oficialmente junto con EnergyAustralia y Enerven el proyecto de un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 245 MWh en Hallett, cerca de la ciudad de Canowie, en la región Australia Meridional, después del cierre financiero y la transición del proyecto a la fase de ejecución. Hoy se ha anunciado este hito durante la presentación del proyecto ce...

Resumen: NHOA Energy obtuvo la certificación Great Place to Work en Italia, Estados Unidos y Australia

MILÁN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, proveedor global de sistemas de almacenamiento de energía a gran escala, anunció que ha obtenido la certificación Great Place To Work® en Italia, Estados Unidos y Australia. La certificación se basa íntegramente en las opiniones directas de los empleados de NHOA Energy, recopiladas mediante un proceso de escucha independiente y estructurado. Great Place To Work® Certification™ es una certificación que evalúa la calidad de la experiencia de los empleados en a...

Resumen: ENGIE y NHOA Energy amplían su colaboración en Bélgica para construir un nuevo sistema de almacenamiento de energía con baterías de 320 MWh

MILÁN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, proveedor global de sistemas de almacenamiento de energía a escala industrial, ha obtenido los contratos de ENGIE para suministrar, poner en marcha y prestar el mantenimiento a largo plazo un nuevo sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS) de 80 MW/320 MWh que se instalará en la central eléctrica de ENGIE en Drogenbos, cerca de Bruselas. El BESS de Drogenbos es el tercer activo de baterías a gran escala de ENGIE en Bélgica y fue seleccionado e...
Back to Newsroom