NHOA Energy avanza en el suministro de la batería Broni de 51 MWh para Neoen en Italia

MILÁN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, proveedor internacional de sistemas de almacenamiento de energía de escala industrial, está avanzando en la construcción de la batería Broni, un proyecto de 10 MW/51 MWh ubicado en Broni (Pavia), Italia, desarrollado para Neoen, uno de los principales productores independientes de energía renovable del mundo.

Las obras civiles del complejo están actualmente en marcha y avanzan según lo previsto, y está previsto que las actividades para su puesta en marcha comiencen a finales de la primavera de 2026.

Una vez en funcionamiento, la batería Broni proporcionará importantes servicios de flexibilidad al sistema eléctrico italiano, contribuyendo a la estabilidad y fiabilidad de la red a medida que aumenta la presencia de las energías renovables.

