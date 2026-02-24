-

Epredia e Mindpeak annunciano la sottoscrizione dell'accordo di distribuzione UE per il riconoscimento delle immagini basato sull'IA nella diagnostica oncologica

Epredia aggiungerà i moduli IA di Mindpeak per patologia al proprio portafoglio per patologia digitale, garantendo precisione e velocità superiori per la revisione delle immagini diagnostiche

RUNCORN, Regno Unito--(BUSINESS WIRE)--Epredia, leader globale nell'ambito della diagnostica oncologica di precisione e filiale di PHC Holdings Corporation (TSE: 6523), e Mindpeak, fornitore leader di soluzioni di intelligenza artificiale (IA) per la patologia clinica e di ricerca, ha annunciato oggi la sottoscrizione di un accordo di distribuzione per offrire il software di riconoscimento delle immagini basato sull'IA di Mindpeak ai clienti di Epredia nel settore della patologia digitale nell'Unione europea.

Con l'aumento dei casi oncologici e la maggiore complessità dei processi diagnostici, i laboratori di patologia sono sotto pressione per accelerare i processi e ridurre i costi.

