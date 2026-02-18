Andersen Consulting espande le capacità di dati e analisi con Insight Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting aggiunge spessore alla sua piattaforma attraverso un accordo di collaborazione con Insight Consulting, azienda leader nella consulenza in materia di dati e strategia digitale con una presenza in Sudafrica, in Mozambico e nel Regno Unito.

Insight Consulting offre servizi completi nella rete del valore digitale, compresa la strategia digitale, la competenza digitale, l'IA aziendale, lo sviluppo di software personalizzato, l'integrazione dei dati, le analisi, la programmazione e la previsione. I suoi team multidisciplinari aggiungono competenza in ambito di persone, tecnologia e processi, garantendo così che la gestione efficace del cambiamento comprenda tutti e tre questi elementi. L'azienda opera in in vari settori, compresi la vendita al dettaglio, la logistica, l'ospitalità, la finanza, la produzione, il turismo, l'agricoltura, l'automotive e la sanità.

“Collaborare con Andersen Consulting ci dà accesso a una presenza globale più ampia e a metodologie avanzate, pur consentendoci di contribuire alle nostre conoscenze e competenze regionali nei dati e nell'analitica”, ha dichiarato Sean Taylor, direttore di Insight Consulting. “Inoltre, riusciremo ad assistere i clienti di tutto il mondo a diventare più sicuri nell'adozione dell'IA, nell'allineare la strategia digitale alle esigenze commerciali e ad assicurare che possano utilizzare la tecnologia in modo efficace per promuovere risultati significativi”.

“L'aggiunta di Insight Consulting si allinea con la strategia di crescita e l'impegno della nostra organizzazione per rafforzare i nostri prodotti globali”, ha commentato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Questa collaborazione ci consente di potenziare le nostre soluzioni di trasformazione digitale abbinando competenze locali e capacità globali, aiutandoci ad affrontare meglio le esigenze dei nostri clienti”.

