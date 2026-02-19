NHOA Energy werkt aan de levering van de 51 MWh Broni Battery voor Neoen in Italië

MILAAN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, een internationale leverancier van energieopslagsystemen op niveau van nutsbedrijven, is bezig met de bouw van de Broni Battery, een project van 10 MW/51 MWh ondergebracht in Broni (Pavia), Italië, uitgevoerd voor Neoen, een van de toonaangevende onafhankelijke producenten van hernieuwbare energie over de hele wereld.

De bouwwerken ter plaatse zijn momenteel volop in uitvoering en verlopen volgens schema. Volgens de planning moeten de activities voor inbedrijfstelling naar het einde van de lente van 2026 aanvangen.

Wanneer de Broni Battery eenmaal operationeel is, zal die instaan voor essentiële flexibiliteitservices voor het Italiaanse elektriciteitssysteem en de stabiliteit en betrouwbaarheid van het stroomnet ondersteunen nu penetratie van hernieuwbare energie blijft toenemen.

