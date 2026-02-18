Andersen Consulting zwiększa potencjał w zakresie danych i analiz poprzez nawiązanie współpracy z Insight Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting pogłębia swoją platformę, zawierając umowę o współpracy z Insight Consulting, czołową firmą konsultingową w dziedzinie obsługi danych i strategii cyfrowych, która prowadzi działalność w Republice Południowej Afryki, Mozambiku i Zjednoczonym Królestwie.

Firma Insight Consulting świadczy kompleksowe usługi w zakresie cyfrowej sieci wartości, w tym strategii cyfrowej, umiejętności biegłego korzystania z technologii cyfrowych, AI dla firm, opracowywania spersonalizowanego oprogramowania, integracji danych, analiz oraz planowania i prognozowania. Jej multidyscyplinarne zespoły łączy bogata wiedza w zakresie zdolności człowieka, technologii i procesów, dzięki czemu firma może zagwarantować skuteczne zarządzanie zmianami przy uwzględnieniu wszystkich tych trzech elementów. Firma prowadzi działalność w wielu różnych sektorach, takich jak handel detaliczny, logistyka, hotelarstwo i gastronomia, finanse, produkcja, turystyka, rolnictwo, motoryzacja i opieka zdrowotna.

– Dzięki współpracy z Andersen Consulting zyskujemy możliwość szerszego oddziaływania w skali globalnej oraz dostęp do zaawansowanych metodologii, a jednocześnie możemy zapewnić znajomość regionalnych realiów oraz wiedzę fachową w dziedzinie danych i analiz – powiedział Sean Taylor, dyrektor Insight Consulting. – Ponadto pozwala nam to pomagać klientom z całego świata we wdrażaniu AI bez obaw, dostosowaniu strategii cyfrowych do potrzeb biznesowych i zapewnieniu efektywnego wykorzystania technologii jako sposobu na pobudzenie znaczących wyników.

– Dołączenie Insight Consulting do naszego grona wpisuje się w strategię rozwoju naszej organizacji oraz jej zaangażowanie na rzecz wzmacniania globalnej oferty usług – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Ta współpraca umożliwia nam wzmocnienie rozwiązań w dziedzinie cyfrowej transformacji dzięki połączeniu lokalnej wiedzy fachowej z globalnym potencjałem, abyśmy mogli jeszcze skuteczniej wychodzić naprzeciw potrzebom klientów.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

