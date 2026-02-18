Cubic Corporation optimiza el soporte de SAP con Rimini Street para acelerar la modernización

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), Software Support and Agentic AI ERP Company™ y el proveedor líder de soporte externo para software Oracle, SAP y VMware, anunció hoy que Cubic Corporation, proveedor de tecnología innovadora para la industria de defensa y transporte, se ha asociado con Rimini Street para respaldar su estrategia de modernización mientras mantiene SAP ECC como núcleo estable y para explorar iniciativas de inteligencia artificial y automatización en su ecosistema de aplicaciones más amplio.

La estrategia de renunciar a una costosa actualización a S/4HANA y, en su lugar, respaldar y optimizar sus sistemas con Rimini Street ha permitido a Cubic liberar importantes recursos de personas, tiempo y dinero para reinvertir en aplicaciones ricas en funciones, tecnologías de inteligencia artificial de vanguardia e iniciativas de eficiencia, incluida la mejora de la velocidad de procesamiento de facturas sin contacto y la reducción de la intervención manual en su proceso de cuentas a pagar.

“Gracias a nuestra asociación con Rimini Street, ahora tenemos control total sobre nuestra hoja de ruta de SAP y una base más sólida para avanzar con mayor rapidez en las iniciativas de modernización, automatización e IA”, comentó Jack Lidington, director de aplicaciones empresariales de Cubic Corporation. “Funcionan como una extensión de nuestro modelo de soporte, lo que nos ayuda a mantenernos seguros, en cumplimiento normativo y preparados mientras avanzamos con la transformación”.

Mejor soporte para SAP, más presupuesto y ancho de banda para la transformación

Además del ahorro inmediato de costos del 50% en sus tarifas de mantenimiento anual de SAP, Cubic experimentó beneficios adicionales que continúan reduciendo los costos operativos y la redundancia, además de mantener los sistemas al máximo rendimiento.

Con Rimini Support™ for SAP, Cubic cuenta con un ingeniero de soporte principal, respaldado por un equipo global de expertos en SAP, disponible 24/7/365, con objetivos de respuesta respaldados por acuerdos de nivel de servicio (SLA) para problemas críticos. El soporte para personalizaciones, las actualizaciones fiscales, legales y regulatorias Legislature-to-Live™ líderes en la industria, y los servicios de seguridad proactivos y personalizados para proteger los datos y ecosistemas críticos se suman a la lista de razones por las que Cubic considera a Rimini Street como su aliado estratégico.

Rimini Street también ayudó a Cubic a cambiar la capacidad del equipo interno para pasar de cubrir necesidades de soporte diarias a iniciativas de modernización y hojas de ruta de mayor valor, incluida la evaluación de oportunidades de automatización e inteligencia artificial.

“Como empresa cuya misión es brindar soluciones innovadoras que mejoren la disponibilidad operativa y la movilidad a nivel mundial, encontrar el socio adecuado que respaldara esa visión fue clave para elegir a Rimini Street”, comentó Lidington. “Rimini Street tiene un enfoque personalizado diferente al de otros proveedores. Comprenden nuestra infraestructura tecnológica actual y nos apoyan en nuestro camino hacia el futuro”.

“Cubic Corporation es un ejemplo de empresa con visión de futuro: acelera estratégicamente el crecimiento y la rentabilidad, evitando al mismo tiempo el costoso y disruptivo ciclo de actualizaciones impuestas por los proveedores”, explicó Eric Helmer, vicepresidente ejecutivo y director de tecnología global de Rimini Street. “Nos enorgullece ser un asesor de confianza y socio de soporte para el equipo de Cubic, aportando valor medible y trabajando codo con codo para hacer realidad su audaz visión de la industria de defensa y movilidad con miras al futuro”.

Obtenga más datos sobre cómo Cubic Corporation convierte SAP en un trampolín para la innovación con Rimini Street.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa que integra el índice Russell 2000®, es un proveedor mundial de confianza y eficacia demostrada, que presta servicios de soporte integral para software empresarial de misión crítica, servicios gestionados y soluciones ERP innovadoras con IA agencial. Además, es el proveedor líder de soporte de terceros para el software de Oracle, SAP y VMware, con miles de contratos para prestar servicios de TI a las organizaciones de la Fortune Global 100, Fortune 500, del mercado medio, del sector público y gubernamentales que han aprovechado la metodología de Rimini Smart Path™ para lograr mejores resultados operativos, ahorrar miles de millones de dólares estadounidenses y financiar la IA y demás innovaciones.

Para obtener más información, visite www.riministreet.com, y comuníquese con Rimini Street en X, Facebook, Instagram y LinkedIn.

