NHOA Energy avance la livraison de la Broni Battery de 51 MWh pour Neoen en Italie

MILAN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, fournisseur mondial de systèmes de stockage d’énergie à l’échelle industrielle, poursuit la construction de la Broni Battery, un projet de 10 MW/51 MWh situé à Broni (Pavie), en Italie, réalisé pour Neoen, l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie renouvelable au monde.

Les travaux de génie civil sur le site sont en cours et avancent comme prévu, la mise en service étant prévue pour la fin du printemps 2026.

Une fois opérationnelle, la Broni Battery fournira des services de flexibilité essentiels au système électrique italien, contribuant à la stabilité et à la fiabilité du réseau alors que la pénétration des énergies renouvelables continue d’augmenter. Ce projet représente le premier actif de stockage par batterie de Neoen en Italie et marque une étape stratégique dans l’expansion de l’entreprise, qui continue de développer son portefeuille de stockage par batterie sur les principaux marchés mondiaux afin de soutenir la flexibilité du système électrique.

La Broni Battery vient renforcer l’engagement à long terme de NHOA Energy sur le marché italien, où la société possède des racines industrielles profondes et une solide expérience dans la réalisation de projets de stockage d’énergie à l’échelle des services publics, y compris des actifs attribués dans le cadre du marché de capacité. Elle confirme également le positionnement de NHOA Energy en faveur de la transition énergétique italienne et des futures initiatives de stockage d’énergie, notamment les programmes MACSE.

« La Broni Battery reflète notre capacité à passer efficacement de l’ingénierie à l’exécution, en fournissant des solutions de stockage d’énergie sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques du réseau électrique italien », déclare Fabrizio Ciaccia, vice-président EMEA de NHOA Energy. « Elle souligne également la force de notre collaboration avec Neoen, un partenaire avec lequel nous partageons des normes d’exécution élevées, une vision à long terme et une forte concentration sur la performance sur les marchés internationaux. »

Ce projet s’appuie sur le partenariat établi entre NHOA Energy et Neoen, après la mise en service réussie en 2025 de la Blyth Battery de 238 MW/477 MWh, le plus grand système de stockage d’énergie d’Australie-Méridionale, consolidant ainsi la collaboration entre les deux entreprises à l’échelle mondiale.

