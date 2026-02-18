Andersen Consulting與Insight Consulting攜手合作，擴大資料和分析能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Insight Consulting簽署合作協議深化其平台能力。Insight Consulting是一家首屈一指的資料和數位策略顧問公司，業務涵蓋南非、莫三比克和英國。

Insight Consulting提供涵蓋數位價值網路的端對端服務，包括數位策略、數位素養、企業AI、客製化軟體發展、資料集成、分析，以及規劃和預測。其跨領域團隊具備人員、技術和流程方面的專業能力，確保高效的變革管理涵蓋全部三項要素。該公司服務於零售、物流、酒店、金融、製造、觀光、農業、汽車和醫療保健等多個產業。

Insight Consulting董事Sean Taylor表示：「與Andersen Consulting合作，讓我們能夠利用其更廣泛的全球布局和先進方法，同時也讓我們得以貢獻在資料和分析領域的區域知識和專業能力。此外，我們將能夠協助全球客戶建立採用AI的信心，讓數位策略與業務需求保持一致，並確保他們可以有效運用技術，實現有價值的成果。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Insight Consulting的加入符合我們的成長策略以及對於強化全球服務能力的承諾。本次合作讓我們得以將本地專業知識與全球能力相結合，提升數位化轉型解決方案，進而協助我們更好地滿足客戶的需求。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。