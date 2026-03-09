Perpetual Atomics Ltd, QSA Europe, QSA Global en Reef Origin werken samen om in Europa radio-isotopengeneratoren te bouwen

LEICESTER, Engeland & DOBŘANY, Tsjechische Republiek & BOSTON & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Perpetual Atomics Ltd, QSA Europe (een handelsnaam van Loma Systems s.r.o.), QSA Global, Inc. en Reef Origin hebben in Praag een MOU ondertekend om samen te werken aan de geïndustrialiseerde productie van radio-isotopengeneratoren in Europa.

Deze MOU bouwt verder op de bestaande samenwerking tussen QSA Global, Inc. en Perpetual Atomics Ltd door de capaciteit en de bekwaamheid om radio-isotopengeneratoren in Europa te produceren verder uit te breiden en te versterken. Het belangrijke partnerschap met QSA Europe biedt toegang tot bestaande faciliteiten, capaciteiten, kennis en knowhow voor de opslag, de overslag en de distributie van commerciële radio-isotope systemen voor toepassingen op Aarde.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.