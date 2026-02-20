-
Onthulling van NVIDIA Solution Center: AI-oplossingen uit de Grid Dynamics-reeks om kosten voor de detailhandel en productie te besparen
Belangrijkste punten:
- Stelt ondernemingen in staat om dure en terugkerende SaaS-licentiekosten te vervangen door krachtige en kostenefficiënte oplossingen op basis van NVIDIA
- Het aanbod is gebaseerd op de beproefde klantoplossingen van Grid Dynamics en maakt gebruik van de technologiestack van NVIDIA
- Commercieel ingezet, met extra klanten die interesse tonen
- NVIDIA en Grid Dynamics hebben deze oplossingen gezamenlijk gepresenteerd tijdens de conferentie van de National Retail Federation (NRF) in januari 2026
- Meer informatie in in de blog van NVIDIA
SAN RAMON, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), een vooraanstaande AI-transformatiepartner voor de Fortune 1000, kondigt vandaag de lancering aan van zijn NVIDIA Solution Center.
