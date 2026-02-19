-

NHOA Energy anticipa la consegna del progetto Broni Battery da 51 MWh per Neoen in Italia

Il progetto è la conferma dell'impegno sul lungo termine di NHOA Energy nei confronti del mercato italiano

MILANO--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, fornitore globale di sistemi di accumulo di energia per impianti su larga scala, sta anticipando la costruzione della Broni Battery, un progetto da 10 MW/51 MWh con sede a Broni (Pavia), realizzato per Neoen, uno dei principali produttori indipendenti di energia rinnovabile su scala globale.

Le opere di ingegneria civile presso il sito sono attualmente in corso e procedono secondo i tempi previsti, con l'inizio delle attività di messa in servizio previsto a fine primavera 2026.

Una volta operativo, l'impianto Broni Battery fornirà servizi di flessibilità essenziali al sistema elettrico in Italia, sostenendo la stabilità e l'affidabilità della rete parallelamente al continuo aumento della penetrazione dei sistemi di energia rinnovabile.

Comunicazioni: Teresa Pogliani, +39 340 464 9719, media.relations@nhoa.energy

NHOA Energy

