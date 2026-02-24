Epredia y Mindpeak anuncian un acuerdo de distribución en la UE para el reconocimiento de imágenes con inteligencia artificial en el diagnóstico del cáncer

RUNCORN, Reino Unido--(BUSINESS WIRE)--Epredia, líder mundial especializada en diagnóstico preciso del cáncer y filial de PHC Holdings Corporation (TSE: 6523) y Mindpeak, proveedor líder de soluciones de inteligencia artificial (IA) para patología clínica y de investigación, han anunciado hoy un acuerdo de distribución para llevar el software de reconocimiento de imágenes con IA de Mindpeak a los clientes de patología digital de Epredia en la Unión Europea.

Los casos de cáncer y los procesos de diagnóstico son cada vez más complejos y por eso, los laboratorios de patología se ven presionados para acelerar los procesos y recortar los costes.

