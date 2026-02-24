-

Epredia y Mindpeak anuncian un acuerdo de distribución en la UE para el reconocimiento de imágenes con inteligencia artificial en el diagnóstico del cáncer

Epredia incorporará los módulos de inteligencia artificial para patología de Mindpeak a su cartera de productos de patología digital, para asegurar una mayor precisión y celeridad en la revisión de imágenes diagnósticas

RUNCORN, Reino Unido--(BUSINESS WIRE)--Epredia, líder mundial especializada en diagnóstico preciso del cáncer y filial de PHC Holdings Corporation (TSE: 6523) y Mindpeak, proveedor líder de soluciones de inteligencia artificial (IA) para patología clínica y de investigación, han anunciado hoy un acuerdo de distribución para llevar el software de reconocimiento de imágenes con IA de Mindpeak a los clientes de patología digital de Epredia en la Unión Europea.

Los casos de cáncer y los procesos de diagnóstico son cada vez más complejos y por eso, los laboratorios de patología se ven presionados para acelerar los procesos y recortar los costes.

