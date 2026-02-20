Présentation du NVIDIA Solution Center : la gamme de solutions d’IA de Grid Dynamics visant à réduire les coûts dans le commerce de détail et l’industrie manufacturière

SAN RAMON, Californie--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq : GDYN) (Grid Dynamics), partenaire de premier plan dans le domaine de la transformation IA pour les entreprises du classement Fortune 1000, a annoncé aujourd’hui le lancement de son NVIDIA Solution Center. Cette suite d’applications d’IA prêtes à l’emploi aide les entreprises de vente au détail et de fabrication à abandonner les licences SaaS et les frais d’abonnement coûteux et récurrents au profit de solutions hautes performances optimisées par NVIDIA. Pour en savoir plus, consultez la récente annonce de NVIDIA.

Le centre de solutions NVIDIA s’inspire des déploiements éprouvés de Grid Dynamics chez des clients des secteurs de la vente au détail et de la fabrication. La suite exploite les composants logiciels de NVIDIA, notamment Metropolis, Omniverse et Nemotron. Toutes ces solutions offrent un déploiement flexible en périphérie, dans des centres de données sur site ou dans le cloud, permettant aux clients d’atteindre un équilibre optimal entre le coût de l’inférence, la latence, la confidentialité et d’autres exigences opérationnelles.

Cette suite couvre les cas d’utilisation suivants, adaptés aux besoins des clients du commerce de détail et de l’industrie manufacturière :

Analyse vidéo pour les opérations en usine, en entrepôt et en magasin, prenant en charge la surveillance de la conformité, le contrôle de la qualité des emballages, la prévention des pertes et d’autres cas d’utilisation prêts à l’emploi.

Optimisation de l’intralogistique, prenant en charge les opérations d’entreposage, les lignes robotisées et d’autres scénarios connexes.

Génération et validation de contenu numérique, prenant en charge l’enrichissement des données sur les produits et la génération d’images.

Grid Dynamics accélère ses efforts de commercialisation et ses ventes indirectes autour de ces solutions. La société a récemment présenté ces solutions en collaboration avec NVIDIA lors d’événements majeurs du secteur, notamment le NRF 2026: Retail’s Big Show.

« De nombreux clients du secteur de la vente au détail et de la fabrication paient trop cher pour l’IA ou retardent son adoption en raison de sa complexité et de ses coûts d’exploitation », déclare Ilya Katsov, directeur technique pour les Amériques chez Grid Dynamics. « Cette suite offre des solutions rentables et prêtes à être déployées pour les cas d’utilisation où les architectures basées sur NVIDIA surpassent les alternatives SaaS. Il ne s’agit pas seulement d’une mise à niveau technique, mais d’un catalyseur financier permettant de déployer l’IA à grande échelle dans des milliers de sites. »

À propos de Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq : GDYN) est un partenaire de premier plan en matière de transformation IA pour les entreprises du classement Fortune 1000. Nous combinons une expertise approfondie en IA avec une expérience éprouvée à l’échelle de l’entreprise pour aider nos clients à identifier les domaines dans lesquels investir en IA, à construire des systèmes qui fonctionnent à grande échelle et à tirer une réelle valeur commerciale des déploiements IA. Grid Dynamics se distingue notamment par près de deux décennies de leadership technologique et d’expertise pionnière en matière d’IA d’entreprise. Fondé en 2006, Grid Dynamics a son siège social dans la Silicon Valley et des bureaux en Amérique, en Europe et en Inde. Pour en savoir plus sur Grid Dynamics, rendez-vous sur https://www.griddynamics.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

Déclarations prospectives

Cette communication contient des « déclarations prospectives » au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933 et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934 qui ne sont pas des faits historiques et qui impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Grid Dynamics diffèrent matériellement de ceux attendus et projetés. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation d’une terminologie prospective, y compris les mots « croire », « estimer », « anticiper », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « planifier », « pouvoir », « potentiel », « projette », « prédit », « continuer » ou « devoir » ou, dans chaque cas, leur forme négative ou d’autres variations ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des citations et des déclarations concernant les avantages attendus de nos capacités et la croissance future de notre entreprise, notamment avec nos clients, notre collaboration avec NVIDIA et le NVIDIA Solution Center.

Ces déclarations prospectives impliquent des risques et incertitudes importants qui pourraient entraîner des différences substantielles entre les résultats réels et les résultats attendus. La plupart de ces facteurs échappent au contrôle de Grid Dynamics et sont difficiles à prévoir. Les facteurs pouvant entraîner de telles différences incluent, sans s'y limiter, notre capacité à concrétiser ses bénéfices attendus ainsi que tout facteur limitant les nos capacités, les avantages de nos prestations et produits et la stratégie de croissance de notre entreprise.

Grid Dynamics met en garde sur le fait que la liste de facteurs ci-dessus n'est pas exclusive. Grid Dynamics met en garde les lecteurs de ne pas se fier indûment à des déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date de leur publication. Grid Dynamics ne s'engage ni n'accepte aucune obligation ou engagement de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives pour refléter tout changement dans ses attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels un tel énoncé est fondé. De plus amples informations sur les facteurs susceptibles d’avoir une incidence significative sur Grid Dynamics, y compris ses résultats d’exploitation et sa situation financière, sont présentées dans la section « Risk Factors » du rapport annuel de Grid Dynamics sur le formulaire 10-K déposé le 27 février 2025, ainsi que dans d’autres dépôts périodiques effectués par Grid Dynamics auprès de la SEC.

