M-Cube et SOLUM concluent un partenariat stratégique pour proposer des solutions intégrées d’affichage digital et d’étiquettes électroniques (ESL) aux distributeurs en Europe

Düsseldorf, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--M-Cube et SOLUM (KOSPI: 248070) annoncent la signature d’un protocole d’accord (MoU) visant à proposer aux enseignes de distribution en Europe une solution intégrée combinant affichage digital et technologie e-paper. Ce partenariat associe l’expertise de SOLUM dans les étiquettes électroniques de gondole (ESL), l’e-paper grand format et les solutions d’affichage digital, au savoir-faire de M-Cube en création de contenus, intégration de systèmes, conception de solutions et déploiements à grande échelle. L’objectif est de simplifier et d’améliorer l’efficacité de la communication en point de vente au sein des réseaux de distribution.

Dans le cadre de cette collaboration, les deux entreprises développeront conjointement une solution complète de communication retail reposant sur l’intégration du système de gestion de contenus DXP One de M-Cube avec la plateforme Aims CMS de SOLUM dédiée aux ESL. Cette plateforme unifiée permettra aux distributeurs de piloter, depuis un système unique, les contenus de campagne et la communication tarifaire, afin d’assurer une cohérence d’exécution entre les supports d’affichage digital et e-paper. Elle constituera également une base technologique adaptée au développement d’environnements de retail media en magasin.

Le rôle de SOLUM dans ce partenariat reflète son positionnement en tant que fournisseur couvrant les ESL, l’e-paper grand format et l’affichage digital. En combinant équipements d’affichage, logiciel de gestion à distance cloud-native et capacités ESL au niveau plateforme, SOLUM permet aux distributeurs de déployer et d’exploiter différents points de contact digitaux au sein d’une architecture technique cohérente.

M-Cube complète cette offre par ses services de conception de contenus et de CMS, d’ingénierie de solutions, d’installation, d’intégration IT/AV ainsi que par des services managés continus. L’ensemble constitue une offre clé en main visant à réduire la complexité opérationnelle tout en garantissant une mise en œuvre homogène dans des environnements de magasins variés.

Le partenariat se concentrera dans un premier temps sur les clients retail en Europe, avec un cadre défini pour accompagner une extension progressive vers d’autres marchés. Les premiers projets pilotes sont prévus au premier trimestre 2026, avant un déploiement élargi envisagé à partir du deuxième trimestre 2026, sous réserve des résultats des phases initiales.

Gianluca Pasquali, CEO de M-Cube, déclare :

« Ce partenariat s’inscrit dans notre ambition de transformer les environnements retail grâce à des expériences digitales connectées à forte valeur ajoutée. En réunissant affichage digital et ESL au sein d’une plateforme unifiée, nous permettons aux marques et aux distributeurs de coordonner plus efficacement leurs contenus et communications sur l’ensemble des points de contact en magasin, tout en simplifiant la gestion opérationnelle. »

Harri Ekholm, Head of Pan-European Signage Sales chez SOLUM, ajoute :

« La force de SOLUM réside dans sa capacité à accompagner les distributeurs dans la transformation de leur communication en magasin, en reliant de manière cohérente les prix, les contenus et les différents points de contact digitaux. Ce partenariat avec M-Cube nous permet d’aller plus loin en proposant aux distributeurs des plateformes de communication unifiées et évolutives, conçues pour répondre aux nouvelles attentes en matière d’engagement client et de retail media. »

Les solutions d’affichage digital et d’ESL de SOLUM seront présentées lors du salon EuroShop, du 22 au 26 février, Hall 6 – Stand C58.

À propos de SOLUM M-Cube

M-Cube est un acteur mondial de référence dans les solutions d’engagement digital en point de vente, proposant une gamme complète de services allant de la radio en magasin à l’affichage numérique, l’interactivité et les applications mobiles. M-Cube conçoit des solutions digitales innovantes visant à améliorer la qualité du service, le niveau d’engagement, la fidélisation des clients et la communication dans le secteur du retail.

Fondée en 2001, M-Cube crée des expériences clients personnalisées en transposant les avantages du monde en ligne dans les environnements de vente physiques.

Présente à l’échelle mondiale en Italie, au Royaume-Uni, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Chine et à Hong Kong, M-Cube supervise plus de 45 000 installations dans le monde pour plus de 400 marques issues de secteurs variés tels que la mode et le luxe, le retail, la finance et l’assurance, la restauration rapide (QSR), la grande distribution alimentaire et l’automobile. Parmi ses clients figurent des leaders de l’industrie tels que Dolce & Gabbana, Bally, United Colors of Benetton et EE.

www.mcubedigital.com

À propos de SOLUM

Fondée en 2015 en tant que spin-off de Samsung Electro-Mechanics, SOLUM est une société cotée en bourse sur le marché KOSPI. L’entreprise s’est imposée comme un leader dans les solutions d’alimentation électrique, les technologies d’affichage et les étiquettes électroniques de gondole (ESL), stimulant l’innovation dans le secteur mondial du retail.

Avec un fort engagement en faveur de l’innovation centrée sur le client et de la transformation durable du commerce de détail, SOLUM continue de développer des solutions de haute qualité permettant aux distributeurs d’opérer plus efficacement dans un monde de plus en plus digitalisé.

www.solum-group.com