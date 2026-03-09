-

Perpetual Atomics Ltd, QSA Europe, QSA Global y Reef Origin se ponen de acuerdo para colaborar en la construcción de sistemas de generación de energía por radioisótopos en Europa

original Teams from Perpetual Atomics & QSA Global (USA and Czechia) at the facilities in Czechia

Teams from Perpetual Atomics & QSA Global (USA and Czechia) at the facilities in Czechia

LEICESTER, Inglaterra, DOBŘANY, República Checa, BOSTON y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Con el fin de colaborar en la producción industrializada de sistemas de generación de energía por radioisótopos en Europa, Perpetual Atomics Ltd, QSA Europe (nombre comercial de Loma Systems s.r.o.), QSA Global, Inc. y Reef Origin firmaron un memorándum de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés).

El MoU está basado en colaboraciones previas entre QSA Global, Inc. y Perpetual Atomics Ltd, lo que amplía y refuerza su capacidad y habilidad para producir sistemas de energía por radioisótopos en Europa. La alianza con QSA Europe es crucial, proporciona acceso a instalaciones, habilidades y conocimientos sobre procesos para el almacenamiento, la manipulación y la distribución de sistemas comerciales de radioisótopos para aplicaciones terrestres.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Para obtener más información y realizar solicitudes de entrevistas, puede contactar:
info@perpetualatomics.com

Industry:
Perpetual Atomics Ltd Logo
Perpetual Atomics Ltd Logo

Perpetual Atomics Ltd

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Para obtener más información y realizar solicitudes de entrevistas, puede contactar:
info@perpetualatomics.com

More News From Perpetual Atomics Ltd

Resumen: Perpetual Atomics y QSA Global firman un acuerdo de colaboración

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Perpetual Atomics tiene el agrado de anunciar esta colaboración, que permitirá el procesamiento de americio en fuentes selladas para su uso en sistemas de energía de radioisótopos, entre ellos unidades de calor de radioisótopos (RHU) y generadores termoeléctricos de radioisótopos (RTG). Esta alianza representa otro paso adelante para hacer posibles soluciones de energía sostenibles y confiables para algunos de los ambientes más hostiles en el espacio. Perpetual Atomics...
Back to Newsroom