Perpetual Atomics Ltd, QSA Europe, QSA Global y Reef Origin se ponen de acuerdo para colaborar en la construcción de sistemas de generación de energía por radioisótopos en Europa

LEICESTER, Inglaterra, DOBŘANY, República Checa, BOSTON y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Con el fin de colaborar en la producción industrializada de sistemas de generación de energía por radioisótopos en Europa, Perpetual Atomics Ltd, QSA Europe (nombre comercial de Loma Systems s.r.o.), QSA Global, Inc. y Reef Origin firmaron un memorándum de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés).

El MoU está basado en colaboraciones previas entre QSA Global, Inc. y Perpetual Atomics Ltd, lo que amplía y refuerza su capacidad y habilidad para producir sistemas de energía por radioisótopos en Europa. La alianza con QSA Europe es crucial, proporciona acceso a instalaciones, habilidades y conocimientos sobre procesos para el almacenamiento, la manipulación y la distribución de sistemas comerciales de radioisótopos para aplicaciones terrestres.

