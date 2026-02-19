NHOA Energy treibt die Lieferung der 51-MWh-Batterie Broni für Neoen in Italien voran

MAILAND--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, ein globaler Anbieter von Energiespeichersystemen im Versorgungsmaßstab, treibt den Bau der Broni-Batterie voran, einem 10-MW/51-MWh-Projekt in Broni (Pavia), Italien, das für Neoen, einen der weltweit führenden unabhängigen Produzenten erneuerbarer Energie, durchgeführt wird.

Die Bauarbeiten vor Ort sind derzeit im Gange und schreiten planmäßig voran, wobei die Inbetriebnahme für Ende Frühjahr 2026 geplant ist.

Nach der Inbetriebnahme wird die Broni-Batterie wichtige Flexibilitätsdienste für das italienische Stromnetz bereitstellen und so die Stabilität und Zuverlässigkeit des Netzes unterstützen, während der Anteil erneuerbarer Energien weiter zunimmt. Das Projekt ist Neoens erste Batteriespeicheranlage in Italien und markiert einen strategischen Schritt in der Expansion des Unternehmens, das sein Batteriespeicherportfolio in wichtigen Märkten weltweit weiter ausbaut, um die Flexibilität des Stromnetzes zu unterstützen.

Die Broni-Batterie stärkt das langfristige Engagement von NHOA Energy auf dem italienischen Markt, wo das Unternehmen tief verwurzelt ist und eine solide Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Energiespeicherprojekten im Versorgungsmaßstab vorweisen kann, darunter auch Anlagen, die im Rahmen des Kapazitätsmarktmodells vergeben wurden. Sie bestätigt auch die Positionierung von NHOA Energy zur Unterstützung der Energiewende in Italien und zukünftiger Energiespeicherinitiativen, darunter auch die MACSE-Programme.

„Die Broni-Batterie spiegelt unsere Fähigkeit wider, effizient von der Planung zur Umsetzung überzugehen und maßgeschneiderte Energiespeicherlösungen zu liefern, die den spezifischen Anforderungen des italienischen Stromnetzes entsprechen“, sagte Fabrizio Ciaccia, Vice President EMEA von NHOA Energy. „Sie unterstreicht auch die Stärke unserer Zusammenarbeit mit Neoen, einem Partner, mit dem wir hohe Standards bei der Umsetzung, eine langfristige Vision und einen starken Fokus auf Leistung in internationalen Märkten teilen.“

Dieses Projekt baut auf der etablierten Partnerschaft zwischen NHOA Energy und Neoen auf, nachdem 2025 die 238 MW / 477 MWh Blyth Battery – das größte Energiespeichersystem in Südaustralien – erfolgreich in Betrieb genommen wurde, wodurch die weltweite Zusammenarbeit der beiden Unternehmen weiter gefestigt wurde.

