Andersen Consulting与Insight Consulting携手合作，拓展数据和分析能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Insight Consulting签署合作协议深化其平台能力。Insight Consulting是一家领先的数据和数字战略咨询公司，业务覆盖南非、莫桑比克和英国。

Insight Consulting提供覆盖数字价值网络的端到端服务，包括数字战略、数字素养、企业AI、定制软件开发、数据集成、分析，以及规划和预测。其多学科团队具备人员、技术和流程方面的专业能力，确保高效的变革管理涵盖全部三项要素。该公司服务于零售、物流、酒店、金融、制造、旅游、农业、汽车和医疗保健等多个行业。

Insight Consulting董事Sean Taylor表示：“与Andersen Consulting合作，让我们能够利用其更广泛的全球布局和先进方法，同时也让我们得以贡献在数据和分析领域的区域知识和专业能力。此外，我们将能够帮助全球客户建立采用AI的信心，让数字战略与业务需求保持一致，并确保他们可以有效运用技术，实现有价值的成果。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Insight Consulting的加入符合我们的增长战略以及对于强化全球服务能力的承诺。本次合作让我们得以将本地专业知识与全球能力相结合，提升数字化转型解决方案，进而帮助我们更好地满足客户的需求。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

