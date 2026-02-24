-

Epredia en Mindpeak kondigen een EU-distributieovereenkomst aan voor beeldherkenning aangestuurd door AI in kankerdiagnose

Epredia zal AI-modules voor pathologie van Mindpeak aan haar digitale pathologieportfolio toevoegen om betere precisie en meer snelheid in diagnostische beoordeling van beelden te bieden

RUNCORN, Verenigd Koninkrijk--(BUSINESS WIRE)--Epredia, een internationale leider in precisiediagnose voor kanker en dochterbedrijf van PHC Holdings Corporation (TSE: 6523), en Mindpeak, een vooraanstaande aanbieder van AI-oplossingen (Artificiële Intelligentie) voor klinische en onderzoekspathologie, kondigden vandaag een distributieovereenkomst aan om de beeldherkenningssoftware gebaseerd op AI van Mindpeak aan Epredia’s digitale pathologieklanten in de Europese Unie voor te stellen.

Naarmate de gevallen van kanker toenemen en diagnostische processen steeds complexer worden, staan pathologielaboratoria onder druk om hun processen te versnellen en hun kosten te verminderen.

Contacts

Julia Cottrill
Bedrijfscommunicatie
PHC Holdings Corporation
julia.cottrill@phchd.com

Tanya von Ahlefeldt
mindpeak@mdhealthcomms.com
+44 7950 754906

