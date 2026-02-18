Andersen Consulting amplía sus capacidades de datos y análisis con Insight Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting mejora su plataforma a través de un acuerdo de colaboración con Insight Consulting, una consultora líder en estrategia digital y de datos con presencia en Sudáfrica, Mozambique y el Reino Unido.

Insight Consulting ofrece servicios integrales en toda la red de valor digital, incluyendo estrategia digital, fluidez digital, IA empresarial, desarrollo de software a medida, integración de datos, análisis, planificación y previsión. Sus equipos multidisciplinares aportan experiencia en personas, tecnología y procesos, garantizando una gestión eficaz del cambio que abarque estos tres elementos. La firma trabaja en sectores como el comercio minorista, la logística, la hostelería, las finanzas, la fabricación, los viajes, la agricultura, la automoción y la sanidad.

“Colaborar con Andersen Consulting nos brinda acceso a una presencia global más amplia y a metodologías avanzadas, a la vez que nos permite aportar nuestro conocimiento y experiencia regional en datos y análisis”, explicó Sean Taylor, director de Insight Consulting. “Además, podremos ayudar a clientes de todo el mundo a generar confianza en la adopción de la IA, alinear la estrategia digital con las necesidades del negocio y garantizar que puedan aprovechar la tecnología eficazmente para obtener resultados significativos”.

“La incorporación de Insight Consulting se alinea con la estrategia de crecimiento de nuestra organización y nuestro compromiso de fortalecer la oferta global de la compañía”, comentó Mark L. Vorsatz, presidente y CEO global de Andersen. “Esta colaboración nos permite optimizar nuestras soluciones de transformación digital combinando experiencia local con capacidades globales, lo que nos ayuda a satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo consultoría, asesoramiento fiscal, legal, de valoración, movilidad global y experiencia en asesoría de primer nivel en una plataforma global con más de 50.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

